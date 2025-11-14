Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2026, tổng chi hơn 1,8 triệu tỷ đồng

Chiều 14/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026. 420/420 đại biểu tham gia biểu quyết đều tán thành, đạt tỷ lệ 100%. Với kết quả này, Quốc hội chính thức phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách Trung ương cho năm 2026.



Trong đó, tổng số thu ngân sách trung ương là hơn 1,2 triệu tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương hơn 1,8 triệu tỷ đồng. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương khoảng 238,4 nghìn tỷ đồng. Bổ sung để bảo đảm mức lương cơ sở khoảng 53,6 nghìn tỷ đồng. Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương khoảng 187,2 nghìn tỷ đồng.

Nghị quyết xác định rõ việc đảm bảo nguồn lực cho chính sách cải cách tiền lương và các chế độ an sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong phân bổ ngân sách năm 2026.

Theo đó, tổng chi ngân sách trung ương chiếm 57,7% tổng chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, đầu tư vào các nhiệm vụ, dự án quan trọng của quốc gia, phát triển đồng bộ các hạ tầng kinh tế xã hội, tạo động lực tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026. Ảnh: Quốc hội.

Ngân sách trung ương tiếp tục bổ sung 479 nghìn tỷ đồng cho ngân sách địa phương để đảm bảo cân đối, bổ sung có mục tiêu để thực hiện các đề án, dự án, các chính sách an sinh xã hội và cải cách tiền lương.

Riêng đối với ngân sách trung ương chiếm 48,4% tổng thu ngân sách nhà nước xuất phát từ lý do để đảm bảo an ninh, an toàn tài chính, thận trọng trong bối cảnh có nhiều biến động.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tương đương so với ước thực hiện 2025. Trong khi đó, dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2026 dự kiến tăng cao hơn là tăng 220 nghìn tỷ đồng so với dự toán 2025 vì dự kiến 2026 tiếp tục hoàn thiện các kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia, đẩy mạnh đấu giá đất cho thuê đất, trong khi đây là khoản thu ngân sách địa phương hưởng tới 85,7%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất thì ngân sách trung ương chiếm trên 56% tổng thu ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, theo điều 44 Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước 2026, trong thực hiện, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025 nên dự kiến tỷ trọng thu ngân sách trung ương sẽ tăng trong quá trình thực hiện đảm bảo nâng cao được vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương.

Tại báo cáo số 56, khoản chi còn lại chưa phân bổ là khoảng 92 nghìn tỷ đồng. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã trình Quốc hội phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ các địa phương quản lý bảo trì đường bộ là khoảng 10,4 nghìn tỷ đồng. Đối với số còn lại chủ yếu là các nhiệm vụ đã có chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhưng đang trong quá trình thể chế hóa, ban hành các văn bản tổ chức thực hiện hoặc cần tiếp tục rà soát mức kinh phí phát sinh trong thực tế để đảm bảo chi đúng đối tượng, tránh lãng phí.

Trong đó, 33 nghìn tỷ đồng dành nguồn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng và thực thi pháp luật để triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị ban hành sau khi thể chế hóa đầy đủ và tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Khoảng 10 nghìn tỷ đồng để dành cho chính sách lương hưu, trợ cấp cho người có công và một số chính sách xã hội sau khi cấp có thẩm quyền quyết định phương án điều chỉnh.

Khoảng 2,7 nghìn tỷ đồng để phục vụ tổ chức bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Dành nguồn 15 nghìn tỷ đồng đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia theo chủ trương của Bộ Chính trị của Trung ương.

Còn lại là các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, an sinh xã hội, hỗ trợ nhiệm vụ và phát triển bảo vệ rừng, hỗ trợ nuôi trồng, khai thác hải sản.