Đà Nẵng và Quảng Ninh ký hợp tác phát triển du lịch

Việc ký kết nhằm tăng cường liên kết vùng, khai thác hiệu quả tiềm năng – lợi thế của 2 địa phương, đồng thời mở ra giai đoạn liên kết mới giữa hai trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung và miền Bắc.

Trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 vừa diễn ra tại Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Đà Nẵng đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch.

Đây là bước tiếp nối chuỗi hoạt động giao lưu, kết nối doanh nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm quản lý điểm đến mà hai địa phương đã triển khai hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời đặt nền móng để mở rộng hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận, Quảng Ninh và Đà Nẵng sẽ tăng cường phối hợp truyền thông – quảng bá hình ảnh điểm đến trên các thị trường mục tiêu; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm liên vùng, đặc biệt là các tuyến du lịch kết nối di sản – biển đảo; tổ chức các chương trình xúc tiến chung quy mô lớn; từ đó tạo sức bật cho dòng khách hai chiều và nâng cao vị thế của mỗi địa phương trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 diễn ta từ 20/11-23/11 tại Quảng Ninh do Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức lần đầu tiên tại Quảng Ninh.

Sự kiện năm nay ghi nhận sự tham gia của khoảng 400 đại biểu và hơn 500 đơn vị du lịch trong và ngoài nước. Đáng chú ý, có 120 doanh nghiệp lữ hành quốc tế từ các thị trường trọng điểm châu Á, cùng 200 doanh nghiệp mua và gần 200 đơn vị cung ứng dịch vụ trong nước như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf, hãng hàng không… tạo nên diễn đàn giao thương chuyên sâu, thúc đẩy kết nối và mở rộng mạng lưới hợp tác.