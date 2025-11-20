Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư vào Khu Thương mại tự do và hạ tầng logistiscs

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu thương mại tự do và hạ tầng logistics tại Đà Nẵng sẽ diễn ra vào ngày 28/11 tại Trung tâm hành chính Đà Nẵng với khoảng 150 đại biểu tham dự.

Hội nghị do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo; Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương phối hợp thực hiện.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của 150 đại biểu gồm: Lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành; Đại diện các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, AmCham, EuroCham, JETRO, KOTRA...); Các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội logistics (VLA, VALOMA, HPLA, HNLA, HLA, BLA, VISABA, BRVT...); Các tổ chức, nhà đầu tư, hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu, logistics; Các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành logistics trên địa bàn thành phố; các chuyên gia kinh tế, các nhà nghiên cứu và các tổ chức quan tâm lĩnh vực logistics…

Bản đồ các vị trí xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Hội nghị sẽ diễn ra với các nội dung chính gồm: giới thiệu về Khu thương mại tự do Đà Nẵng; thông tin một số chính sách đặc thù, đột phá nhằm thu hút đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng; giới thiệu về quy hoạch, kế hoạch thu hút đầu tư vào cảng Liên Chiểu, mở rộng sân bay Chu Lai; lợi thế của Đà Nẵng trong triển khai đầu tư hạ tầng logistics, liên kết vùng và kết nối với Hành lang Kinh tế Đông – Tây;…

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, Đề án "Phát triển dịch vụ logistics thành phố Đà Nẵng kết nối hiệu quả với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.