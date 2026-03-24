Đà Nẵng và AED, Cộng hòa Áo hợp tác phát triển chuyển đổi số và thành phố thông minh

Ngày 24/3, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu” diễn ra tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu và đại diện Cơ quan Hợp tác và Phát triển Kinh tế - AED Cộng hòa Áo đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bản ghi nhớ được ký kết nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số – những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tri thức và triển khai các mô hình thực tiễn tốt của Cộng hòa Áo; đồng thời nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ mới, công nghệ xanh, công nghệ số, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ tập trung hợp tác phát triển thành phố thông minh, chính quyền số, quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, giao thông thông minh và hạ tầng số; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo thông qua kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức liên quan.

Việc Đà Nẵng và AED ký hợp tác còn có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác châu Âu, mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.