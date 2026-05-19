Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Huy hiệu Đảng không chỉ gắn trên ngực áo còn được khắc trong lòng dân

Sáng 19/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng. Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng còn có ý nghĩa lớn lao đặc biệt. Đó là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân.

"70 năm, 75 năm, 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là một chặng đường rất dài. Chặng đường ấy gần như đi qua những bước ngoặt lớn nhất của cách mạng Việt Nam; từ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đến công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập", Tổng bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ.

Trong chặng đường ấy, có những năm tháng đầy khói lửa; có những thời kỳ rất khó khăn, thử thách; có những lúc người cộng sản phải chứng tỏ bản lĩnh không chỉ bằng sự dũng cảm trước hiểm nguy, mà còn bằng sự bền bỉ, trong sáng, khiêm nhường, tận tụy, vượt qua chính mình trong đời sống hằng ngày.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN.

Trong số các đảng viên lão thành được trao Huy hiệu Đảng dịp này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, Mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang.

Dù ở đâu, làm gì, các đảng viên lão thành đều có một điểm chung rất đáng kính trọng. Đó là tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản.

"Chính những điều đó làm nên sự cao quý của Huy hiệu Đảng. Tấm Huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường. Điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương" Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều. Muốn làm được những việc lớn đó, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô. Trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình.

Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.