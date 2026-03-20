Du lịch Đà Nẵng đón đường bay thẳng kết nối với 2 trung tâm du lịch lớn ở Đông Nam Á

Chiều 20/3, TP Đà Nẵng tổ chức đón các chuyến bay đầu tiên từ Manila (Philippines) và Bali (Indonesia), chính thức thiết lập hai đường bay thẳng kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ sự kiện, ngành du lịch Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như nghi thức phun vòi rồng chào đón các chuyến bay, biểu diễn nghệ thuật, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách. Nhiều du khách bày tỏ ấn tượng trước sự đón tiếp thân thiện, hiếu khách của địa phương.

​Hai đường bay mới được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần mỗi tuyến, góp phần mở rộng mạng lưới hàng không, tăng cường kết nối du lịch, thương mại và thu hút khách quốc tế đến thành phố.

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, việc đưa vào khai thác các đường bay này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, tăng cường trao đổi khách, mở rộng hợp tác du lịch giữa Đà Nẵng với các thị trường Đông Nam Á.

Những du khách đầu tiên trên chuyến bay thẳng từ Manila và Bali đến Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, việc khai thác hai đường bay có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối hàng không và tạo động lực phát triển du lịch thành phố.

"Các đường bay không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Đà Nẵng với các trung tâm du lịch năng động trong khu vực, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch, gia tăng trao đổi khách, mở rộng liên kết điểm đến Đông Nam Á", bà Anh Thi chia sẻ.

Trong khi đó, bà Jane Runkat, đại diện Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam cho biết nhu cầu đi lại giữa hai nước đang tăng trưởng mạnh. Riêng năm 2025, có hơn 300.000 lượt công dân hai nước qua lại, cho thấy tiềm năng lớn trong hợp tác du lịch và giao thương. Tuyến bay Bali – Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương trong thời gian tới.