Đà Nẵng tăng cường kỹ năng số cho phụ nữ trẻ khu vực nông thôn

Dự án triển khai tại một số địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng, gồm phường Điện Bàn Đông, xã Thạnh Mỹ, xã Bến Giằng và phường Hương Trà, với tổng kinh phí thực hiện hơn 12,1 tỷ đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh dự án “Công nhân khu công nghiệp thời đại kỹ thuật số”, do các tổ chức quốc tế tài trợ.

Theo quyết định, dự án do Tổ chức Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques (GRET) và Tổ chức Association Batik International tài trợ, cơ quan chủ quản là UBND thành phố và chủ khoản viện trợ là Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Dự án nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ trẻ tại khu vực nông thôn, trước và sau khi tham gia làm việc tại các khu công nghiệp. Qua đó, giúp đối tượng thụ hưởng tiếp cận tốt hơn với cơ hội học tập, việc làm và cải thiện điều kiện sống.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2024 đến tháng 7/2027. Trong đó, giai đoạn đầu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Nam triển khai, sau thời gian tạm dừng để sắp xếp mô hình chính quyền địa phương, dự án được chuyển giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện từ tháng 3/2026.

Dự án triển khai tại một số địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng, gồm phường Điện Bàn Đông, xã Thạnh Mỹ, xã Bến Giằng và phường Hương Trà.

Tổng kinh phí thực hiện hơn 12,1 tỷ đồng (tương đương khoảng 499.000 USD), là nguồn viện trợ không hoàn lại và không có vốn đối ứng. Trong đó, phần kinh phí do phía tài trợ và chủ khoản viện trợ cùng quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành.

UBND TP Đà Nẵng giao Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, tiếp nhận và triển khai dự án đúng nội dung phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và cam kết với các bên tài trợ.