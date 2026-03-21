Ứng phó với cú sốc chiến tranh ở Trung Đông: Du lịch Đà Nẵng cam kết “3 giữ”

Ngày 20/3, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn Ban chấp hành nhằm ứng phó với tác động lan rộng từ xung đột Trung Đông gây tăng giá nhiên liệu khiến áp lực chi phí ngành du lịch tăng cao.

Chính sách "3 giữ" nhằm hạn chế sụt giảm khách mùa cao điểm

Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, năm 2025, Đà Nẵng đã đón hơn 17,3 triệu lượt khách, với tổng doanh thu du lịch gần 60.000 tỷ đồng đang cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Tuy nhiên, bước sang năm 2026, những biến động từ tình hình địa chính trị thế giới, đặc biệt là xung đột Trung Đông, đang tạo ra những thách thức không nhỏ, nhất là áp lực tăng chi phí ngày càng tăng cao.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết đây là thời điểm ngành du lịch cần thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng du khách và thị trường.

Tuy nhiên, với việc giá nhiên liệu tăng đang tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ và giá tour trọn gói, nên nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ sụt giảm lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế, là hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa cao điểm sắp tới.

Trên tinh thần đó, Hiệp hội thống nhất triển khai các loạt chính sách “3 giữ” đó là giữ giá, giữ khách và giữ điểm đến.

Cụ thể, triển khai gói khuyến mãi và chương trình kích cầu, tập trung vào thị trường nội địa và các thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á – những thị trường ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí đường bay dài.

Các doanh nghiệp lữ hành được khuyến nghị tái thiết kế sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trước áp lực chi phí tăng cao.

Ở phía cung ứng dịch vụ, các khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan được kêu gọi điều chỉnh giá một cách hợp lý, xây dựng các gói combo hấp dẫn, chia sẻ lợi nhuận để giữ chân du khách. Mục tiêu chung được xác định là hạn chế tối đa việc tăng giá đột biến, qua đó giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, biết chia sẻ và vì lợi ích chung.

Với định hướng này, ông Dũng cho biết Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng mong muốn các cơ quan quản lý cần mở rộng chính sách hỗ trợ hàng không và triển khai các chương trình kích cầu điểm đến một cách đồng bộ.

Cụ thể, các hãng hàng không được đề xuất không chỉ tăng chuyến bay đến các thị trường trọng điểm mà còn phối hợp với doanh nghiệp du lịch để xây dựng sản phẩm chung, góp phần kiểm soát chi phí và tạo ra các gói dịch vụ cạnh tranh hơn.

“Trong “cơn gió ngược” của xung đột chính trị, lựa chọn của Đà Nẵng không phải là tăng giá, mà là tăng liên kết, chia sẻ lợi ích và tái cấu trúc thị trường.

Việc giữ được giá hợp lý, duy trì dòng khách và củng cố niềm tin của du khách được xem là chìa khóa để ngành du lịch thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực”, ông Dũng chia sẻ.

Đẩy mạnh xúc tiến, đa dạng nguồn khách và phát triển du lịch MICE

Không chỉ dừng ở các giải pháp ngắn hạn, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng vai trò dẫn dắt ngành du lịch Việt Nam và khu vực là rất lớn, nhất là thông qua việc chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến lớn.

Trong đó, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM) tại Hà Nội vào tháng 4/2026 được xem là cơ hội quan trọng để Đà Nẵng giới thiệu các gói ưu đãi cho mùa hè, kết nối thị trường và thúc đẩy phục hồi du lịch.

Quang cảnh cuộc họp khẩn của Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng diễn ra ngày 20/3

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình xúc tiến du lịch tại Lào từ ngày 2/4-4/4 tới, nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách đường bộ thông qua Hành lang kinh tế Đông – Tây. Đây được xem là hướng đi chiến lược trong bối cảnh chi phí hàng không gia tăng, giúp đa dạng hóa nguồn khách và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa.

Trong chiến lược dài hạn, Đà Nẵng tiếp tục xác định an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ là nền tảng cho tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, thân thiện và an toàn – yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh du lịch toàn cầu nhiều biến động.