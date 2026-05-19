Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tháng Năm về Ba Đình nhớ Bác

Từ sáng sớm 19/5, khu vực Quảng trường Ba Đình đã đông kín người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), hàng vạn người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước đã về Quảng trường Ba Đình vào Lăng viếng Bác.

Trong những ngày tháng Năm, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục truyền thống cũng được tổ chức, góp phần lan tỏa tình cảm kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh và những giá trị bền vững Người để lại.

Dòng người thành kính về Ba Đình

Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô hôm nay, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là điểm hội tụ đặc biệt của tình cảm nhân dân dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Không gian nơi đây giữ nguyên sự trang nghiêm, bình yên như một khoảng lặng giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Từ sáng sớm 19/5, khu vực Quảng trường Ba Đình đã đông kín người dân và du khách từ khắp mọi miền đất nước về Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người.

Dòng người nối dài trong không khí trang nghiêm và thành kính. Trong dòng người đó có những em nhỏ lần đầu được cha mẹ đưa ra Hà Nội, có những cựu chiến binh tóc bạc đứng lặng lẽ, cũng có nhiều gia đình vượt hàng trăm cây số chỉ mong được vào Lăng viếng Bác đúng dịp tháng Năm lịch sử.

Trong dòng người về Ba Đình dịp này còn có nhiều người lớn tuổi từ các tỉnh miền Trung. Vượt quãng đường dài từ xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh, một cặp vợ chồng cao tuổi đã có mặt tại Hà Nội từ 4 giờ sáng sau chuyến xe khởi hành từ 10 giờ đêm hôm trước.

Dù mang nhiều bệnh trong người, người chồng từng có thời gian dài phải nằm một chỗ vì bệnh tật nhưng khi sức khỏe khá hơn, dù chân vẫn đi tập tễnh phải chống nạng, điều đầu tiên cô chú mong muốn là được ra Thủ đô viếng Lăng Bác đúng dịp 19/5.

“Đây là lần đầu tiên cô chú được vào Lăng Bác nên xúc động lắm. Khi nhìn thấy Bác, càng cảm nhận rõ hơn sự hy sinh của Người dành cho dân tộc,” người phụ nữ quê Hà Tĩnh chia sẻ.

Sau khi viếng Lăng Bác, dòng người dân và du khách tiếp tục được tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Em Trần Anh Phát, học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Mường Cơi (Sơn La), lần đầu được vào Lăng viếng Bác, không giấu được xúc động.

Phát cho biết trước đây em biết về Bác Hồ qua truyền hình và những bài học trên lớp nhưng khi được tận mắt nhìn thấy Bác, em cảm nhận rõ hơn sự thiêng liêng và lòng biết ơn dành cho vị lãnh tụ của dân tộc.

“Điều khiến cháu xúc động nhất là cháu ước một lần Bác được sống lại,” Phát chia sẻ.

Sau chuyến tham quan Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh, em cho biết được hiểu thêm nhiều điều về cuộc đời, sự nghiệp cũng như lối sống giản dị của Bác và mong muốn sẽ có thêm nhiều lần được trở lại Ba Đình.

Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN.

Không chỉ với những người lần đầu tới Hà Nội, Lăng Bác còn là điểm đến được nhiều người dân lựa chọn trong những dịp đặc biệt của đất nước.

Anh Nguyễn Đức Tài, quê ở Đông Sơn, Thanh Hóa, cho biết đây là lần thứ ba anh vào Lăng viếng Bác. Dịp này, anh đưa mẹ và em từ quê ra Hà Nội tham quan đúng vào ngày sinh nhật Bác.

Theo anh Tài, dù lượng người đến viếng rất đông nhưng công tác tổ chức, đón tiếp diễn ra chu đáo, thuận lợi. Khi vào trong Lăng Bác, cảm giác rất trang nghiêm và thiêng liêng, như được gặp lại một người thân trong gia đình.

Với anh Tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là hình ảnh gần gũi, giản dị của “Người cha già dân tộc.” Vì vậy, mỗi lần có dịp ra Hà Nội, anh đều muốn đưa người thân vào Lăng viếng Bác và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh để hiểu thêm về cuộc đời và tư tưởng của Người.

Theo nhiều người dân, điều khiến họ ấn tượng trong dịp này không chỉ là không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình mà còn là sự đón tiếp chu đáo dành cho đồng bào và du khách.

Tại khu vực vào Lăng, những suất quà gồm nước uống, sữa và bánh mỳ được trao tận tay người dân từ sáng sớm. Đây là hoạt động thường niên do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức trong các dịp lễ lớn, nhằm hỗ trợ người dân và du khách khi vào viếng Bác, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng đầu Hè.

Theo kế hoạch, trong năm 2026 sẽ có khoảng 110.000 suất quà được chuẩn bị phục vụ người dân và du khách tại khu vực Lăng Bác trong các dịp lễ lớn. Riêng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay dự kiến phục vụ khoảng 20.000 suất.

Lan tỏa giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống về Bác Hồ

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết hoạt động tặng quà miễn phí cho người dân và du khách vào Lăng viếng Bác không chỉ góp phần hỗ trợ người dân mà còn thể hiện hình ảnh Hà Nội thân thiện, nghĩa tình.

Theo bà Đặng Hương Giang, Hà Nội đang hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến “An toàn-thân thiện-chất lượng-hấp dẫn,” lấy trải nghiệm và cảm xúc của người dân, du khách làm trung tâm cho sự phát triển du lịch bền vững.

Không chỉ tại khu vực Lăng Bác, trong những ngày tháng Năm, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa cũng được tổ chức tại Thủ đô nhằm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 18/5, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi.

Trong không gian trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình, tiếng đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc hòa cùng những ca khúc quen thuộc như “Bài ca Hồ Chí Minh,” “Bác Hồ tình yêu bao la,” “Tháng 5 nhớ Bác,” “Giai điệu Tổ quốc,” “Đất nước trọn niềm vui”... đã mang đến nhiều cảm xúc sâu lắng cho người xem.

Những giai điệu dân ca, âm nhạc truyền thống vang lên giữa không gian Ba Đình lịch sử khiến nhiều người xúc động. Không ít du khách dừng lại thật lâu để lắng nghe các tiết mục nghệ thuật trong chiều tháng Năm.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, từ nay đến quý 4/2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống sẽ được tổ chức định kỳ vào chiều thứ Bảy hằng tuần tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhân dân và du khách; đồng thời góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với các hoạt động nghệ thuật, nhiều chương trình giáo dục truyền thống dành cho thanh thiếu nhi cũng được tổ chức trong dịp này.

Cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi” do Đoàn Thanh niên xã Vật Lại tổ chức đã thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua những bức tranh nhiều màu sắc, các em thiếu nhi thể hiện tình cảm dành cho Bác Hồ, những lời dạy của Bác với thế hệ măng non và quyết tâm học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Nhiều tác phẩm được đánh giá có ý tưởng sáng tạo, giàu cảm xúc, thể hiện tình cảm chân thành, niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện trong thiếu niên, nhi đồng.

Không chỉ riêng khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những ngày tháng Năm, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Hồ Chí Minh hay ngôi nhà số 48 phố Hàng Ngang cũng đón đông người dân tới tham quan.

Tại khu nhà sàn trong Phủ Chủ tịch, nhiều người không khỏi xúc động khi tận mắt nhìn thấy nơi ở và làm việc giản dị của vị lãnh tụ đã dành trọn đời cho dân tộc; còn tại di tích Nhà số 48 phố Hàng Ngang vẫn lưu giữ nhiều hiện vật, ảnh tư liệu quý về lịch sử cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

Giữa một Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ với những tuyến đường mới, các khu đô thị hiện đại và nhịp sống ngày càng sôi động, những địa chỉ đỏ gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là nơi để nhiều người tìm về, nhắc nhớ về những giá trị giản dị nhưng bền vững mà Người để lại.

Hình ảnh của Người vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay bằng nhiều cách rất tự nhiên. Dòng người lặng lẽ vào Lăng viếng Bác trong những ngày tháng Năm không chỉ thể hiện sự thành kính, biết ơn của nhân dân đối với vị lãnh tụ kính yêu, mà còn cho thấy những giá trị về tư tưởng, đạo đức, lối sống của Người vẫn luôn có sức lan tỏa sâu sắc trong đời sống xã hội hôm nay.