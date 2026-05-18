"Bản giao hưởng" Symphony 5 bùng nổ sức hút ngày ra mắt tại Đà Nẵng

“Át chủ bài” trong chu kỳ bứt phá của thành phố đáng sống

Ngày 17/5, không gian sang trọng của khách sạn Royal Lotus Hotel trở thành điểm hẹn của gần 1.000 khách mời dự sự kiện trải nghiệm - giới thiệu tòa tháp căn hộ Symphony 5 chủ đề "Bản giao hưởng số 5 - Giai điệu thăng hoa".

Tiết mục trình diễn nhạc giao hưởng ấn tượng mở màn chương trình với sự dẫn dắt của nhạc trưởng, 5 nhạc công cùng 5 loại nhạc cụ như khắc họa trọn vẹn 5 tầng không gian biểu tượng của Đà Nẵng - đặc quyền về tầm view của Symphony 5: sông Hàn, cầu Rồng, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố. “Bản giao hưởng” của sông Hàn như lắng lại với thanh âm trong trẻo từ màn song ca của ca sĩ Thùy Chi và Lê Hiếu.

Màn trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Thùy Chi và Lê Hiếu khắc họa chân thực "bản giao hưởng" chất sống tại Symphony 5. Ảnh: Ánh Dương.

Tháp căn hộ Symphony 5 ra mắt đón trúng "điểm rơi" khi du lịch Đà Nẵng đang bứt phá ngoạn mục, kéo theo nguồn cầu lưu trú tăng vọt. Quý I/2026, thành phố đón 4,2 triệu lượt khách (tăng 15,3%), trong đó khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt (tăng 16,2%). Đặc biệt, vào mùa du lịch cao điểm hay các sự kiện quy mô như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF), công suất phòng khu vực trung tâm ven sông Hàn luôn neo ở mức lý tưởng 90 - 100%.

Không dừng lại ở lực đẩy từ du lịch, với định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại quốc tế, Đà Nẵng đang vươn mình thành tâm điểm thu hút dòng vốn FDI, kéo theo lực lượng chuyên gia quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ đến an cư. Đồng thời, "thành phố đáng sống" còn là bến đỗ lý tưởng cho cộng đồng trí thức, những người làm việc từ xa (digital nomads) hay lao động tự do (freelancer). Đây là những yếu tố tạo nên sức sống lâu dài cho một điểm đến.

Làn sóng di cư đến Đà Nẵng của giới tinh hoa trong và ngoài nước thúc đẩy nhu cầu lưu trú dài hạn, bảo chứng cho tỷ lệ lấp đầy xuyên năm của các dự án căn hộ tại thành phố biển. Nhóm khách hàng này sẵn sàng chi trả cho các dự án ở trung tâm, hệ tiện ích đa dạng cùng không gian ngoài trời rộng lớn. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ đáp ứng tiêu chí tại lõi trung tâm hiện chưa thể bắt kịp nguồn cầu.

Các căn hộ ở lõi trung tâm mặt sông Hàn được giới tinh hoa trong và ngoài nước săn đón. Ảnh: Ánh Dương.

Nguồn cung khan hiếm và tệp khách thuê với khả năng chi trả cao ngày càng tăng đã đưa mặt bằng giá thuê ven sông Hàn thiết lập đỉnh mới. Minh chứng rõ nét là các căn hộ The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence ven sông Hàn đang được cộng đồng doanh nhân, chuyên gia quốc tế chốt thuê với mức giá 18 - 42 triệu đồng/tháng.

Vượt lên trên khả năng sinh dòng tiền đều đặn, BĐS lõi trung tâm ven sông Hàn còn có đà tăng giá ấn tượng. Trong bối cảnh quỹ đất ngày một khan hiếm, khu vực này đã ghi nhận mức tăng giá 60 - 70%, với những căn hộ sở hữu tầm nhìn độc bản có thể tăng gần 100% giá trị, khẳng định vị thế của một kênh đầu tư sinh lời bền vững.

“Bản giao hưởng” thăng hoa chất sống

Sở hữu chuỗi giá trị vượt trội, không ngạc nhiên khi sự kiện ra mắt tháp căn hộ Symphony 5 ghi nhận không khí giao dịch sôi động với 1.669 lượt đặt chỗ thành công. Các nhà đầu tư đã nhanh chóng "xuống tiền" để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường BĐS Đà Nẵng.

“Tôi đặt chỗ mua 1 căn Symphony 5 vì quỹ đất ven trung tâm sông Hàn hiện nay rất khan hiếm. Tôi tin rằng dự án sẽ luôn có tỷ lệ lấp đầy cao và mang lại dòng tiền khai thác đều đặn mỗi tháng”, anh Bảo Kiên, một nhà đầu tư địa phương chia sẻ.

Là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện tổ hợp Sun Symphony Residence, tòa tháp Symphony 5 án ngữ tại tọa độ "kim cương" soi bóng sông Hàn. Từ đây, cư dân có thể dễ dàng kết nối với các tâm điểm giải trí – giao thông của thành phố như trung tâm hành chính, bãi biển Mân Thái, tổ hợp giải trí Danang Downtown hay sân bay quốc tế.

Vượt lên lợi thế vị trí, sức hút của tòa tháp còn được khẳng định qua tầm nhìn "5 trong 1" đắt giá. Ngay từ ban công căn hộ, chủ nhân có thể thu trọn vẻ đẹp của sông Hàn thơ mộng, biển Mỹ Khê xanh ngắt, bán đảo Sơn Trà hùng vĩ, cầu Thuận Phước vắt ngang và nhịp sống phồn hoa của trung tâm thành phố.

Hệ sinh thái 20 tiện ích chuẩn resort đáp ứng trọn vẹn tiêu chuẩn sống khắt khe của cộng đồng chuyên gia quốc tế. Ảnh: Sun Property.

Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của cộng đồng chuyên gia quốc tế và các gia đình đa thế hệ, chủ đầu tư đã kiến tạo hệ sinh thái 20 tiện ích chuẩn resort ngay trong tòa nhà, gồm: phòng gym, spa, khu vui chơi trẻ em (kids club) và bể bơi phong cách resort ngay vườn nội khu dưới chân tòa tháp. Đặc biệt, tầng 27 với sân tập yoga và khu vườn trên cao mở ra trải nghiệm thư giãn giữa cảnh sắc tuyệt mỹ đôi bờ sông Hàn.

Hệ tiện ích wellness được nối dài khi tòa tháp nằm kề cận tổ hợp không gian xanh rộng tới 19.000m2. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là công viên thể thao quy mô 10.000m2 do đơn vị quốc tế EGO thiết kế, với các sân pickleball và bóng rổ hiện đại. Mảng xanh sinh thái được mở rộng với công viên ven sông 4.000m2, công viên trung tâm 5.000m2 cùng bến du thuyền sang trọng, kiến tạo không gian vận động và dạo bộ ngoài trời.

Cơ cấu sản phẩm được bố trí linh hoạt với số lượng căn studio và 1 phòng ngủ +1 lên đến gần 90% quỹ căn giúp nhà đầu tư dễ dàng thanh khoản và vận hành khai thác cho thuê. Đặc biệt, các tòa S1, S2, S3 đang lần lượt được bàn giao ngay trong tháng 5/2026 tạo nên sức sống cho cả tổ hợp, chủ sở hữu Symphony 5 có thể đưa tài sản vào vận hành sinh lời tức thì, gạt bỏ mối lo chôn vốn tại những khu vực thưa dân, thiếu tiện ích.

Căn hộ Symphony 5 hưởng lợi từ nhịp sống của cả quần thể đã vận hành. Ảnh: Sun Property.

Khi giới tinh hoa toàn cầu đang “đổ xô” về Đà Nẵng, Symphony 5 được kỳ vọng sẽ trở thành bến đỗ an cư lý tưởng, đồng thời là tài sản gia tăng giá trị bền vững.