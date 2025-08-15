Đà Nẵng tung loạt chương trình và ưu đãi khủng để hút khách du lịch cuối năm

Ngành du lịch Đà Nẵng vừa công bố chương trình kích cầu mang tên “Đà Nẵng mới – Trải nghiệm mới” để thu hút khách du lịch các tháng cuối năm.

Loạt chương trình trải nghiệm đặc biệt

Theo Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng các tháng cuối năm 2025 nhấn mạnh vào sự đa dạng, phong phú sản phẩm, dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng mới, cùng ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ kích cầu để mang lại nhiều giá trị và trải nghiệm mới cho du khách”.

Để phục vụ du khách được tốt hơn, ngành du lịch Đà Nẵng xây dựng 5 chương trình kích cầu du lịch đặc biệt, hướng đến những trải nghiệm mới và an toàn. Cụ thể, từ 15/8-31/10, Đà Nẵng chính thức áp dụng chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm mới” (Enjoy Danang – Diverse Experiences), tập trung vào đợt mừng Quốc khánh 2/9 và chương trình "Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng 5/9/2025", cùng các chương trình ưu đãi, tặng quà hấp dẫn.

Du khách ngắm cầu Rồng ở Đà Nẵng phun lửa.

Từ 1/9/2025 – 31/3/2026, Đà Nẵng triển khai chương trình “3 hộ chiếu trải nghiệm: Đà Nẵng Food Tour, Đà Nẵng Heritage Tour, Đà Nẵng Green Tour” giúp du khách có hành trình trải nghiệm ẩm thực, văn hoá truyền thống và du lịch xanh tại hơn 100 địa điểm ẩm thực đặc sắc; 30 địa điểm di sản, nghệ thuật và 50 điểm du lịch sinh thái.

Chương trình hành trình trải nghiệm sự kiện và lễ hội (Event and Festival Tour) diễn ra từ ngày 2/9 đến hết tháng 12/2025 với các hoạt động diễu hành, biểu diễn nghệ thuật truyền thống; lễ hội Trung thu (từ 3/10-6/10); lễ hội chào năm mới; lễ hội Giáng sinh…

Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng – I love Da Nang”: thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại Đà Nẵng dành cho khách quốc tế đã từng đến Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay và quay trở lại Đà Nẵng. Và chương trình riêng dành cho khách du lịch MICE và du lịch cưới trong năm 2025.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết chương trình kích cầu thu hút khách 5 tháng cuối năm 2025 của Đà Nẵng có nhiều điểm nổi bật về gia tăng các trải nghiệm, tiện ích, sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi về giá cả, dịch vụ.

“Chương trình được triển khai nhằm góp phần đạt mục tiêu của ngành du lịch trong năm 2015 đón phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách tăng 15% so với năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 7,6 triệu lượt (tăng 25%), khách nội địa đạt 9,7 triệu lượt (tăng 8%), với doanh thu hơn 29,9 ngàn tỷ đồng (tăng 26%). Đây là những con số thách thức nhưng cũng đầy kỳ vọng”, bà Hạnh chia sẻ.

Khuyến mãi khủng chưa từng có

Cũng theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, bên cạnh các sản phẩm du lịch hấp dẫn, chương trình kích cầu có sự đồng hành tham gia của hơn 300 đơn vị, doanh nghiệp; các bảo tàng, di tích, khu điểm du lịch; các hãng hàng không, cơ sở lưu trú du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở ăn uống, mua sắm, cùng hơn 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố nhằm đưa ra một loạt chương trình khuyến mãi chưa từng có.

Cụ thể, với chương trình “Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm mới”, Đà Nẵng sẽ miễn giá vé vào cổng tại các Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch, Bảo tàng Văn hóa Dân Gian, Bảo tàng Nghề Y truyền thống, Bảo tàng thổ sản… trong dịp 2/9.

Ngày 15/8, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng các tháng cuối năm 2025.

Giảm giá lên đến 50% các dịch vụ từ: lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí … trong chương trình ưu đãi "Megasale trải nghiệm du lịch Đà Nẵng" diễn ra vào ngày 5/9; giảm giá vé đến 40% vé cáp treo cho khách đến Sunworld Bà Nà Hills từ 30/8 - 30/9/2025; tặng voucher miễn phí các dịch vụ vui chơi, ẩm thực, giải trí…

Đặc biệt đối với chương trình “3 hộ chiếu trải nghiệm: Đà Nẵng Food Tour, Đà Nẵng Heritage Tour, Đà Nẵng Green Tour”, ngành du lịch Đà Nẵng dành 20.000 hộ chiếu online và bản giấy dành cho du khách trải nghiệm ẩm thực, văn hoá truyền thống và du lịch xanh.

Bên cạnh đó, khi có 1 trong 3 hộ chiếu này, du khách có thể tận hưởng các loại ưu khủng như: giảm giá trực tiếp vào sản phẩm; miễn phí vé tham quan công viên Ký ức Hội An, ưu đãi về thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, tại các chương trình hành trình trải nghiệm sự kiện và lễ hội (Event and Festival Tour), du khách sẽ được tặng ưu đãi tại các cơ sở ăn uống, dịch vụ du lịch tại các sự kiện, lễ hội.

Du khách đến phố cổ Hội An

Riêng đối với chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng – I love Da Nang” dành khách quốc tế quay trở lại Đà Nẵng, cộng đồng doanh nghiệp du lịch dành tặng 10.000 voucher (có giá trị sử dụng đến hết năm 2025) dành cho du khách, tặng esim miễn phí dành cho khách du lịch quốc tế,…

“Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho chương trình, Sở VH-TT&DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ khách, góp phần khẳng định hình ảnh thành phố văn minh, an toàn, thân thiện, mến khách; đồng thời đảm bảo hoàn thành mục tiêu năm 2025”, Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng nhấn mạnh.