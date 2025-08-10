Bùng nổ cảm xúc với concert "Dưới cờ vinh quang" tại Huế

Concert "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TP Huế có sự tham sự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương.

Tối 9/8, chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại 3 điểm cầu: Hà Nội – Huế – TP.HCM.

Chương trình được tổ chức bởi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Điểm cầu TP Huế có sự tham sự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương.

Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” tại TP Huế: