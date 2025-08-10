Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Bùng nổ cảm xúc với concert "Dưới cờ vinh quang" tại Huế

Hồ Xuân Mai
Concert "Dưới cờ vinh quang" tại điểm cầu TP Huế có sự tham sự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương.

Quang cảnh chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã chính thức diễn ra tại Huế.
Quang cảnh chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đã chính thức diễn ra tại Huế.

Tối 9/8, chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại 3 điểm cầu: Hà Nội – Huế – TP.HCM.

Chương trình được tổ chức bởi Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Điểm cầu TP Huế có sự tham sự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương.

Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” tại TP Huế:

Quang cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang” tại TP Huế
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại điểm cầu TP Huế.
Các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng
Chương trình được tổ chức quy mô
Không khí hào hùng
Hành trình 80 năm được tái hiện
Tiết mục biểu diễn với hình ảnh những người lính vệ quốc .
Chương trình thu hút rất đông người dân và du khách.
