Công chức được chủ tịch xã ủy quyền thực hiện chứng thực bản sao giấy tờ phải đáp ứng điều kiện gì?

Ngày 13/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết HĐND thành phố đã thông qua Nghị quyết quy định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực chứng thực.

Theo UBND TP Đà Nẵng, nghị quyết được ban hành trong bối cảnh có hơn 50% thủ tục hành chính tại UBND cấp xã liên quan đến chứng thực, nhiều thủ tục yêu cầu trả kết quả ngay trong ngày. Điều này khiến Chủ tịch UBND cấp xã vừa phải quản lý, điều hành, vừa giải quyết thủ tục hành chính, dẫn đến áp lực lớn và thời gian chờ đợi của người dân kéo dài.

Theo nghị quyết, công chức được ủy quyền có thể thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký; chứng thực chữ ký người dịch; chứng thực hợp đồng, giao dịch về bất động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; chứng thực di chúc; văn bản từ chối nhận hoặc thỏa thuận phân chia, khai nhận di sản; cùng các việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch…

Điều kiện để được ủy quyền công chức phải có trình độ từ Đại học Luật trở lên và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư pháp.

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh (Đà Nẵng) cho biết việc ủy quyền chứng thực cho công chức sẽ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Tại phường Hoà Khánh, thời gian gần đây, người dân đến chứng thực hồ sơ tăng cao. Thẩm quyền ký hồ sơ chứng thuộc Chủ tịch và Phó Chủ tịch phường khiến việc ký hồ sơ theo cách truyền thống dễ chậm trễ, do phòng làm việc lãnh đạo cách xa bộ phận một cửa.

Để thuận lợi cho người dân, ngay sau sáp nhập, phường Hoà Khánh đã phải bố trí các Phó Chủ tịch thay phiên làm việc trực tiếp tại bộ phận một cửa, cùng cán bộ văn thư đóng dấu tại chỗ, giúp hoàn tất thủ tục nhanh chóng cho người dân.