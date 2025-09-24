Đà Nẵng thí điểm 27 dịch vụ hành chính công chủ động

Kế hoạch nhằm chuyển đổi phương thức phục vụ từ mô hình hành chính bị động sang chủ động, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính ở Đà Nẵng.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm dịch vụ hành chính công chủ động (HCCCĐ) đối với 27 dịch vụ hành chính công, trong đó có 21 dịch vụ mới và 6 dịch vụ tiếp tục triển khai từ mô hình thí điểm tại tỉnh Quảng Nam (cũ).

Kế hoạch nhằm chuyển đổi phương thức phục vụ từ mô hình hành chính bị động (chờ người dân/doanh nghiệp đến thực hiện) sang chủ động (gợi ý, nhắc nhở, dự báo, chuẩn bị trước); nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; tự động phát sinh hồ sơ từ dữ liệu có sẵn, khai thác tối đa các dữ liệu đã được số hóa và đưa vào sử dụng; tiết kiệm thời gian và chi phí của tổ chức, cá nhân; tăng tính minh bạch và giảm chi phí phi chính thức, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực hiện kế hoạch, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, đơn vị chủ trì triển khai thí điểm dịch vụ, tổ chức triển khai tích hợp, kết nối, khai thác và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của thành phố. Trường hợp cần thiết, các sở, ban, ngành chủ động tham mưu UBND thành phố có văn bản đề nghị Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu.

Đối với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, cập nhật đầy đủ vào Kho lưu trữ của thành phố để phục vụ triển khai các dịch vụ thông báo, nhắc hẹn; cung cấp thông tin tích hợp từ hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành hoặc lập danh sách Excel/CSV và nhập liệu lên hệ thống hành chính công chủ động; đồng thời triển khai chức năng đăng nhập sử dụng VNeID và xác minh thông tin công dân qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị cung cấp nền tảng tích hợp, đồng bộ hồ sơ từ hệ thống HCCCĐ sang các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nghiệp vụ... đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình vận hành, cung cấp dịch vụ và cung cấp các API kết nối trên phần mềm Một cửa điện tử để đồng bộ hồ sơ và thông tin liên hệ của người dân.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan phối hợp với Viettel rà soát, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị nhân rộng, mở rộng phạm vi triển khai, tổng hợp đánh giá hiệu quả để tham mưu UBND thành phố xem xét, nhân rộng.