“3 trụ cột” để Đà Nẵng phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn

Nội dung vừa được ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng đề cập trong tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 18/9.

Thể chế và chính sách đột phá - Mở khóa tiềm năng

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở KH&CN thành phố Đà Nẵng, phát triển công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với nền kinh tế số không chỉ là nhiệm vụ chiến lược, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, là con đường để Đà Nẵng bứt phá, vươn tầm quốc tế và phát triển bền vững.

Với định hướng này, ông Hồng đề xuất nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo gắn liền với phát triển công nghiệp điện tử, chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới, cần tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: thể chế, hạ tầng và hợp tác.

Để tạo ra môi trường phát triển thuận lợi, trụ cột đầu tiên Đà Nẵng cần thực hiện là tiếp tục có những cơ chế, chính sách mang tính đột phá và vượt trội hơn nữa.

“Phải thay đổi tư duy, từ quản lý sang kiến tạo; phải dám vượt ra khỏi những lối mòn cũ để tạo ra một môi trường thuận lợi nhất cho sự đổi mới, sáng tạo”, ông Hồng nhấn mạnh.

Đó là xây dựng, áp dụng thành công các cơ chế đặc thù, mô hình mới; mạnh dạn đề xuất, thí điểm các mô hình thể chế mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cho phép các doanh nghiệp và startup thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới một cách có kiểm soát, an toàn như tài sản số, dịch vụ liên quan phương tiện bay không người lái… Từ đó xây dựng Đà Nẵng thành “vùng đất hứa” cho những ý tưởng táo bạo, để các sản phẩm “Made in Danang” ra đời, phát triển.

Bên cạnh đó, cần thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ để hỗ trợ các startup, dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, các công nghệ chiến lược đã được phê duyệt.

Song song đó, ban hành chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển để thu hút các chuyên gia hàng đầu về khoa học và công nghệ.

Công viên phần mềm số 2 thành phố Đà Nẵng

Đặc biệt, thúc đẩy kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; khơi dậy tạo mọi điều kiện thông thoáng, giải phóng các nguồn lực từ kinh tế tư nhân… Xem đây là động lực chính để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiệu quả và bền vững.

Hạ tầng số hiện đại - Vươn tầm quốc tế

Trụ cột thứ hai được lãnh đạo Sở KH&CN Đà Nẵng đưa ra đó là hạ tầng số. Hạ tầng số vững chắc là nền tảng cho mọi sự phát triển.

“Chính vì vậy, phải đầu tư, xây dựng hạ tầng với tầm nhìn chiến lược, đột phá để không chỉ phục vụ xây dựng đô thị thông minh mà còn sẵn sàng trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực”, ông Hồng chia sẻ.

Đề xuất phát triển hạ tầng số, ông Hồng cho rằng, cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số như Trung tâm dữ liệu cấp vùng, xây dựng thêm Tuyến cáp quang biển cập bờ mới tại Đà Nẵng, tăng năng lực kết nối quốc tế, đảm bảo kết nối đa dạng, an toàn, bền vững.

Đặc biệt, nhanh chóng triển khai 3 sáng kiến (Bản sao số đô thị thành phố trên môi trường mạng và Trung tâm tài chính thông minh, Trung tâm thương mại tự do thông minh) của Đà Nẵng được Trung ương thống nhất và ủng hộ. Đây là những cửa ngõ để Đà Nẵng tiếp cận, hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển Đà Nẵng thành một điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn đa quốc gia.

Trung tâm IOC Đà Nẵng, một trong những hệ hạ tầng phục vụ điều hành thông minh

Việc phát triển, mở rộng Khu Công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng sẽ là trụ cột then chốt để thúc đẩy phát triển các lĩnh vực mũi nhọn mới như: vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính (Fintech), công nghệ lượng tử; phát triển ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông trở thành ngành kinh tế chủ đạo với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm gấp 2-3 lần tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố. Hướng đến mục tiêu năm 2030, quy mô kinh tế số chiếm 35-40% trong GRDP địa phương.

Liên kết, hợp tác và xây dựng Thành phố đổi mới sáng tạo

Trụ cột thứ ba được người đứng đầu Sở KH&CN Đà Nẵng đưa ra là liên kết, hợp tác và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trụ cột này nhằm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái, thông minh, bản sắc, bền vững; Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực.

Để hoàn thành sứ mệnh này, Đà Nẵng cần sớm thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia tại Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy, hỗ trợ, kết nối mạnh mẽ hơn cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế; hình thành các cụm đổi mới sáng tạo tại thành phố Đà Nẵng, làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm khởi nghiệp, các chương trình đào tạo chuyên sâu, cố vấn từ các chuyên gia trong ngành và kết nối với mạng lưới nhà đầu cho các startup công nghệ với trọng tâm là tập trung ươm tạo, phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, vi mạch bán dẫn trên địa bàn nhằm phát triển, gia tăng thị phần quốc tế của các doanh nghiệp này.

Các diễn giả tham dự phiên toạ đàm mang chủ đề “Khung thử nghiệm chính sách và giám sát an toàn trong hệ sinh thái tài sản số”, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.

Ngoài ra, ông Hồng cũng cho rằng, cần thúc đẩy liên kết “4 nhà” gồm: Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển những phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu chung, trọng điểm để trí tuệ và nguồn lực từ khắp nơi trong nước và trên thế giới được kết nối, chia sẻ và cùng nhau tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang tầm vóc toàn cầu.

“Tôi tin rằng, với ý chí quyết tâm cao, những hành động cụ thể, quyết liệt và sự đồng lòng của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, Đà Nẵng sẽ đưa ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, công nghiệp vi mạch bán dẫn gắn với kinh tế số Đà Nẵng phát triển bứt phá trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của thành phố”, ông Hồng lạc quan nói.