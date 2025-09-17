Đó là nhấn mạnh của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 17/9.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị tặng hoa chúc mừng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Bước ngoặc mang tính lịch sử

Theo ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen; trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn.

“Đây cũng là bước ngoặt, vận hội mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Trước yêu cầu của tình hình mới, tôi đề nghị Đại hội quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thật hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, các Nghị quyết, Kết luận của Quốc hội, của Chính phủ; phấn đấu để Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu, phải có khát vọng biến Đà Nẵng thành trung tâm khoa học, công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ - du lịch, tài chính công nghệ.

Xứng đáng là hạt nhân khu vực, phát huy vai trò trụ cột của một cực tăng trưởng có sức lan toả cao đến các địa phương trong vùng và cả nước”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Đà Nẵng phải cụ thể hoá, hiện thực hóa thành công những định hướng của Nghị quyết với 3 mục tiêu cốt lõi và xuyên suốt là ổn định, phát triển; không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân; và tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

5 nhiệm vụ trọng tâm

Ý kiến chỉ đạo dự thảo văn kiện Đại hội, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tập trung thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, Đà Nẵng cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ tới.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, của mỗi tổ chức đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, làm nòng cốt trong hệ thống chính trị, gắn bó mật thiết với Nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ.

Một góc thành phố Đà Nẵng.

Thứ hai, Đà Nẵng cần xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức Thành phố, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung; xây dựng tổ chức bộ máy và mỗi cán bộ thật sự là nền tảng vững chắc, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Thứ ba, cần chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng trưởng mới với định hướng lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 57.

Phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Mạnh dạn đề xuất, áp dụng các cơ chế, chính sách về nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát trong đầu tư phát triển khoa học, công nghệ; thu hút đầu tư những ngành, những lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số… khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các hạ tầng giao thông vùng, hạ tầng đường sắt đô thị…

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút, khuyến khích doanh nghiệp trong và ngoài nước mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo, tham gia các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của Thành phố.

Thứ tư, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy các giá trị lịch sử văn hoá đặc sắc của quê hương xứ Quảng, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, cách mạng, truyền thống lịch sử văn hoá. Khơi dậy khát vọng, phát huy mạnh mẽ hơn nữa nội lực trong mỗi người dân vùng đất xứ Quảng anh hùng, “đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá” trong xây dựng, kiến thiết thành phố.

Một góc cảng biển Chu Lai, Đà Nẵng.

Cùng với sự phát triển kinh tế, Đà Nẵng cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm công bằng xã hội; tạo việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Thứ năm, cần tăng cường bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng công tác nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, ngăn chặn và đấu tranh, xử lý hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo; không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

“Công việc đầu tiên cần làm ngay sau đại hội là phải tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống…để cùng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết đại hội”, ông Trần Cẩm Tú chỉ đạo.