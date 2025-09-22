Để kinh tế số đạt 40% GRDP, Đà Nẵng cần làm gì?

PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ KH&CN đã đưa ra lộ trình 2 giai đoạn để Đà Nẵng tăng tốc, giúp kinh tế số đạt 40% GRDP vào năm 2030.

Kêu gọi chuyên gia hiến kế

Chiều 22/9, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế số thành phố Đà Nẵng nhằm hiện thực hoá mục tiêu đến 2030, kinh tế số chiếm 35-40% GRDP địa phương.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết trong những năm qua, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật về công tác chuyển đổi số, tạo nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng đang dần sử dụng AI vào trong các hoạt động để nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, đến năm 2030, Đà Nẵng phấn đấu để kinh tế số chiếm 35-40% GRDP; hình thành doanh nghiệp công nghệ số quy mô khu vực; phát triển thêm trung tâm dữ liệu quốc tế, trạm trung chuyển dữ liệu, khu công nghệ thông tin tập trung; thu hút các tập đoàn có doanh thu hàng tỷ USD đặt cơ sở nghiên cứu, sản xuất tại thành phố...

“Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Đà Nẵng luôn ghi nhận, lắng nghe các ý kiến chia sẻ, góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực; đồng thời cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính sách minh bạch, đồng hành cùng các ý tưởng đổi mới sáng tạo, nhằm đưa kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới”, ông Bửu nhấn mạnh.

Lộ trình 2 giai đoạn

Đề xuất cho chương trình phát triển kinh tế số cho thành phố Đà Nẵng, PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ KH&CN, cho rằng để thành công kinh tế số, Đà Nẵng cần tuân thủ công thức gồm 4 trụ cột gồm: Nền tảng quản trị, vận hành; Dữ liệu tập trung; chuyển đổi AI và đào tạo nguồn nhân lực với mô hình 4 bên (nhà trường-sinh viên-doanh nghiệp công nghệ-nhà tuyển dụng). Trong đó, cần kết nối các nền tảng tạo hệ sinh thái số, xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu mở và thị trường dữ liệu số; đặc biệt là phát triển các mô hình kinh doanh mới, tạo giá trị khách hàng…

“Thế mạnh của Đà Nẵng là du lịch, dịch vụ logistics, sở hữu các khu công nghệ cao và CNTT tập trung… nên để phát triển du lịch số, cần xây dựng nền tảng dữ liệu du lịch tích hợp toàn thành phố, xây dựng sản phẩm du lịch số không biên giới, liên thông thanh toán, du lịch thông minh với AI hướng dẫn đa ngôn ngữ…”, PGS.TS Trần Minh Tuấn chia sẻ.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Vụ Kinh tế và Xã hội số, Bộ KH&CN chia sẻ định hướng, lộ trình để đến 2030, Đà Nẵng đạt mục tiêu kinh tế số đạt 40% GRDP.

Hiến kế cho Đà Nẵng, TS Trần Minh Tuấn đưa ra lộ trình triển khai 2 giai đoạn để đến 2030. Cụ thể, giai đoạn 1 từ 2025-2026: Đà Nẵng cần đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phủ sóng 5G tại 100% các khu công nghiệp và công nghệ cao; khởi công giai đoạn 1 cảng biển thông minh Liên Chiểu; hình thành trung tâm tài chính; SME chuyển đổi số với tỷ lệ 10.000 doanh nghiệp/năm; có hơn 60% cơ sở lưu trú sử dụng nền tảng số; có đến 70% phương tiện vận chuyển, logistics ứng dụng công nghệ.

Giai đoạn 2 từ 2027-2028 sẽ mở rộng và nhân rộng ứng dụng với các mục tiêu như: đạt 40-50 bộ dữ liệu/năm; 15.000 SME Đà Nẵng sử dụng AI; thí điểm du lịch số không biên giới với 2-3 nước trong khu vực; 100% cảng biển triển khai nền tảng thông minh; 70% có cổng dịch vụ trực tuyến; thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính và triển khai khu phố tài chính Đà Nẵng…

“Với lộ trình trên, đến 2030, Đà Nẵng sẽ đạt mục tiêu kinh tế số đóng góp 35-40% GRDP, du lịch đạt trên 15 triệu lượt khách, hàng hoá qua cảng biển đạt hơn 20 triệu tấn và xuất khẩu phần mềm đạt trên 500 triệu USD”, TS Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã chia sẻ các kinh nghiệm trong các lĩnh vực công thương, du lịch, khoa học công nghệ... để Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu kinh tế vừa được thông qua tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I vừa diễn ra.