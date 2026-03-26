Tăng cường cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ KHCN với đại học có hơn 800 Tiến sĩ

Tại buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ thực tiễn phát triển của thành phố.

Khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực KHCN

Chiều 26/3, tại Đại học Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu và Sở KH&CN TP đã có buổi làm việc với Đại học Đà Nẵng nhằm đánh giá kết quả hợp tác và định hướng các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Đại học Đà Nẵng cho biết với quy mô hơn 65.000 sinh viên, 154 ngành trình độ đại học, 54 ngành trình độ thạc sĩ, 34 ngành trình độ tiến sĩ và đội ngũ hơn 1.700 giảng viên, trong đó gần 52% (khoảng 880 giảng viên) có trình độ tiến sĩ... Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Đại học Đà Nẵng đã công bố gần 3.000 bài báo khoa học quốc tế, triển khai 957 đề tài khoa học công nghệ các cấp và đạt doanh thu chuyển giao công nghệ hơn 143 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được đẩy mạnh, góp phần ươm tạo nhiều ý tưởng, dự án tiềm năng trong sinh viên.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tăng cường cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ thực tiễn phát triển của thành phố với Đại học Đà Nẵng. Ảnh StarupDanang

Đặc biệt, Đại học Đà Nẵng đã tích cực tham gia các chương trình, đề án lớn của thành phố như phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn, trung tâm tài chính quốc tế…, qua đó đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cần tăng cường cơ chế "đặt hàng" giải các bài toán chiến lược

Tại buổi làm việc lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đánh giá cao sự phối hợp giữa 2 bên trong thời gian qua. Nhất là trong các lĩnh vực đô thị thông minh, chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn và trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, hoạt động hợp tác vẫn còn một số hạn chế, thiếu các chương trình nghiên cứu quy mô lớn, cơ chế đặt hàng chưa mạnh và hiệu quả thương mại hóa kết quả nghiên cứu chưa cao.

Trên cơ sở đó, Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên đề xuất ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2031, tăng cường cơ chế “đặt hàng” các bài toán lớn của thành phố, phát triển phòng thí nghiệm dùng chung và thúc đẩy mô hình liên kết “3 nhà” thực chất hơn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định Đại học Đà Nẵng là đối tác chiến lược quan trọng của Đà Nẵng. Trên nền tảng đó, hai bên cần tập trung xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể, rõ trách nhiệm và sản phẩm đầu ra cho giai đoạn 2026–2031, ưu tiên các lĩnh vực then chốt như đô thị thông minh, chuyển đổi số, công nghệ cao, logistics và dược liệu.

Đồng thời giao Sở KH&CN làm đầu mối phối hợp với Đại học Đà Nẵng và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó cần xác định danh mục các chương trình, đề án ưu tiên, có phân công rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh StarupDanang

"Cần tăng cường cơ chế “đặt hàng” các nhiệm vụ khoa học công nghệ từ thực tiễn phát triển của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực như đô thị thông minh, chuyển đổi số, công nghệ cao, logistics, dược liệu và công nghiệp sinh học. Đề nghị các trường đại học thành viên chủ động đề xuất nhiệm vụ, tận dụng hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành để triển khai các đề tài, dự án có tính ứng dụng cao", ông Bửu nhấn mạnh.

Về phía Đà Nẵng, ông Bửu cho biết thành phố cam kết tiếp tục hỗ trợ Đại học Đà Nẵng phát triển hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung, trung tâm R&D và các không gian khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện để Đại học Đà Nẵng phát huy vai trò đầu mối trong kết nối nguồn lực khoa học công nghệ trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục thúc đẩy mô hình liên kết "3 nhà" - “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp”... góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

