Sau khi tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Ngày 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Lễ chuyển giao diễn ra trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, ngay sau khi hội nghị kết thúc các nội dung thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng của Năm APEC 2026.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại Lễ chuyển giao, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổng kết những thành quả nổi bật của Năm APEC 2026, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Năm APEC 2027. Việc chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027 sang Việt Nam thể hiện sự tiếp nối và hợp tác giữa hai nền kinh tế thành viên trong thúc đẩy các mục tiêu chung của diễn đàn.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành công của Năm APEC 2026, tiếp thêm động lực cho tiến trình liên kết kinh tế và phát triển của châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Cấp cao APEC 2026. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn tin tưởng vào giá trị và con đường mà APEC đã lựa chọn và vững tin rằng, với quyết tâm chính trị, sự chung tay và đồng lòng của 21 nền kinh tế, APEC sẽ không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi thách thức của thời đại mới, tiếp tục dẫn dắt khu vực bước vào một kỷ nguyên bứt phá và thành công rực rỡ hơn nữa.

Với tinh thần đó và khát vọng đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giới thiệu chủ đề của Năm APEC 2027 “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung.”

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam đón nhận trọng trách Chủ nhà APEC 2027 với niềm vinh dự lớn và ý thức sâu sắc về trách nhiệm đối với tương lai chung của khu vực.

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Nhằm hiện thực hóa chủ đề của Năm APEC 2027, trên cơ sở tham vấn chặt chẽ và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên lớn của Năm APEC 2027 gồm: nâng cao năng suất của nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Tổng bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc lần thứ ba đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình hội nhập và phát triển của đất nước. Việt Nam cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu. Hành trình APEC 2027 sẽ đi qua các miền đất của Việt Nam, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân và hội tụ tại đảo ngọc Phú Quốc - nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời các nhà lãnh đạo, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đến Việt Nam trong Năm APEC 2027 để cùng trao đổi những định hướng chiến lược, đưa ra những quyết sách quan trọng cho tương lai của khu vực, đồng thời đến thăm và khám phá một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, cởi mở và hiếu khách.

Logo APEC 2027 VIET NAM. Ảnh: TTXVN.

Năm APEC 2027 tại Việt Nam mở ra một chặng đường hợp tác mới của diễn đàn, với sự quan tâm và kỳ vọng cao của các nền kinh tế thành viên và cộng đồng quốc tế vào những đóng góp của Việt Nam đối với tương lai phát triển và thịnh vượng chung của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo TTXVN