VNPT mở rộng nguồn thu ngoại tệ từ hạ tầng mạng

Hợp tác với doanh nghiệp Thái Lan theo mô hình Network as a Service (NaaS), VNPT đưa năng lực truyền dẫn quốc tế vào khai thác thương mại, mở rộng khách hàng nước ngoài và tạo nguồn thu mới từ hạ tầng mạng sẵn có.

VNPT hợp tác doanh nghiệp Thái Lan khai thác hạ tầng mạng xuyên biên giới

Ngày 9/11, Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net), đại diện Tập đoàn VNPT, ký kết các thỏa thuận hợp tác với Symphony Communication Public Company Limited (Thái Lan), cung cấp hạ tầng kết nối quốc tế theo mô hình dịch vụ mạng toàn trình (Network as a Service – NaaS).

Theo thỏa thuận, Symphony được khai thác hạ tầng truyền dẫn và kết nối quốc tế của VNPT, linh hoạt mở rộng quy mô và thanh toán theo mức độ sử dụng. Không chỉ cung cấp dung lượng kết nối, VNPT còn đảm nhiệm quản trị, vận hành toàn trình hệ thống mạng.

Mô hình này giúp VNPT thương mại hóa sâu hơn năng lực hạ tầng, mở rộng khách hàng quốc tế, trong đó Symphony là đối tác có mạng lưới cáp đất liền và cáp biển tại Thái Lan, Lào, Malaysia và Singapore, cung cấp dịch vụ kết nối, trung tâm dữ liệu và dịch vụ số cho các doanh nghiệp, nhà mạng quốc tế.

Đại diện VNPT và Symphony ký kết hợp tác, mở thêm thị trường cho hai doanh nghiệp. Ảnh: T.Quỳnh.

Theo thỏa thuận, VNPT cung cấp cho Symphony dịch vụ quản trị, vận hành toàn trình hệ thống truyền dẫn quang (Managed DWDM) với dung lượng băng thông lớn, độ trễ thấp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống kết nối từ các cửa khẩu biên giới đường bộ đến các trạm cập bờ cáp biển quốc tế, đồng thời cung cấp dung lượng truyền dẫn quốc tế tới các trung tâm dữ liệu (IDC) quy mô lớn trong khu vực theo nhu cầu sử dụng.

VNPT trực tiếp quản lý, giám sát hệ thống 24/7, áp dụng cơ chế tự động bảo vệ đường truyền và các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhằm bảo đảm tính sẵn sàng, an toàn và thông suốt của dịch vụ.

Điểm đáng chú ý là mô hình hợp tác không dừng ở việc cho thuê dung lượng truyền dẫn. Symphony có thể sử dụng cả năng lực quản trị và vận hành mạng của VNPT, linh hoạt khai thác hạ tầng theo nhu cầu mà không phải tự tổ chức toàn bộ hệ thống tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc điều hành Symphony Alex Loh Chi Kwan cho biết sự kiện hiện thực hóa khát vọng chung của hai bên trong việc xây dựng hạ tầng kết nối số ngày càng vững mạnh tại Đông Nam Á và mở rộng ra các thị trường khác.

Lãnh đạo Symphony cho rằng năng lực triển khai dịch vụ của VNPT được hỗ trợ bởi hệ thống hạ tầng viễn thông kết nối quốc tế qua vệ tinh, cáp biển và cáp đất liền, kết nối trực tiếp với hầu hết các quốc gia trên thế giới, cùng mạng trục cáp quang phủ kín lãnh thổ Việt Nam.

Hướng tới vị thế Techco năm 2035

Lãnh đạo VNPT cho biết thỏa thuận với Symphony là một trường hợp triển khai cụ thể chiến lược Network Monetization (thương mại hóa năng lực và tài nguyên mạng) của VNPT, trong bối cảnh cạnh tranh viễn thông đang chuyển dịch từ quy mô hạ tầng sang khả năng cung cấp dịch vụ quản trị chuyên sâu.

Chiến lược này gắn với mục tiêu đưa VNPT trở thành doanh nghiệp công nghệ (Techco) dẫn dắt hạ tầng số vào năm 2035. Doanh nghiệp định hướng chuyển từ bán kết nối sang bán năng lực mạng; từ khai thác tài nguyên riêng lẻ sang cung cấp giải pháp tích hợp theo mô hình NaaS và Managed Services; từ tập trung thị trường trong nước sang mở rộng quốc tế; đồng thời đa dạng hóa nguồn thu thay vì phụ thuộc vào các dịch vụ truyền thống.

VNPT hợp tác doanh nghiệp nước ngoài, cung cấp dịch vụ truyền dẫn quốc tế, mở rộng thị trường và tạo nguồn thu mới từ năng lực hạ tầng mạng. Ảnh: VNPT.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Huỳnh Quang Liêm nhấn mạnh quyết tâm của VNPT trong việc phát huy không chỉ thế mạnh về năng lực mạng lưới mà còn cả kinh nghiệm quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống truyền dẫn hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đây cũng là bước đi cụ thể trong chiến lược Go-Global, đưa năng lực hạ tầng viễn thông Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái kết nối số ASEAN.

Với khách hàng, VNPT hướng tới cung cấp dịch vụ trọn gói theo nhu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và cam kết chất lượng dịch vụ (SLA), giúp tối ưu hiệu quả vận hành và chi phí đầu tư. Với đối tác, doanh nghiệp phát triển mô hình hệ sinh thái mạng mở, sẵn sàng chia sẻ năng lực hạ tầng và mở rộng kết nối xuyên biên giới.

Trên cơ sở kết quả triển khai, VNPT và Symphony sẽ tiếp tục xem xét mở rộng hợp tác, phát triển các nhóm dịch vụ thế hệ mới, tối ưu giá trị tài nguyên mạng lưới và tạo nguồn doanh thu định kỳ bền vững.