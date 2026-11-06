Đà Nẵng muốn thu hút 10-15 quỹ đầu tư, hình thành thị trường vốn mạo hiểm tại chỗ

DAVAS giai đoạn 2027-2030 đặt mục tiêu kết nối 50 quỹ đầu tư và nhà đầu tư, thu hút 10–15 quỹ mở văn phòng tại Đà Nẵng, từng bước hình thành thị trường vốn đầu tư mạo hiểm tại chỗ.

Ngày 6/11, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng tổ chức hội nghị giới thiệu và lấy ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai Diễn đàn Đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) giai đoạn 2027-2030.

Theo dự thảo, thành phố đặt mục tiêu kết nối khoảng 50 quỹ đầu tư và nhà đầu tư; thu hút 10-15 quỹ đầu tư mạo hiểm mở trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Đà Nẵng; hỗ trợ 250 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó khoảng 20% có yếu tố nước ngoài; vận động hơn 3 triệu USD vốn đầu tư cam kết.

Kế hoạch hướng đến nâng tầm DAVAS thành hoạt động kết nối đầu tư đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và từng bước hình thành thị trường vốn đầu tư mạo hiểm tại địa phương.

Phát biểu tại họp báo DAVAS 2026, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng luôn xác định phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển các công nghệ mới và chú trọng đầu tư hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, DAVAS được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa startup, quỹ đầu tư, chuyên gia, tập đoàn công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế; không chỉ thúc đẩy cơ hội gọi vốn mà còn là không gian chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xu hướng đổi mới sáng tạo toàn cầu… nên DAVAS đóng vai trò như bệ đỡ để hiện thực hoá mục tiêu.

Theo định hướng của dự thảo, DAVAS được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối startup, quỹ đầu tư, chuyên gia, tập đoàn công nghệ và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước, quốc tế. Diễn đàn không chỉ tạo cơ hội gọi vốn mà còn là không gian chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và xu hướng đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện mô hình kinh doanh và tiếp cận thị trường.

Để thu hút các quỹ đầu tư và startup quốc tế, dự thảo xác định truyền thông chiếm 30% tổng thể hoạt động triển khai DAVAS giai đoạn 2027-2030. Hoạt động này được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau mỗi kỳ diễn đàn, tập trung quảng bá thương hiệu “Đà Nẵng – Thành phố đổi mới sáng tạo”, môi trường đầu tư, hệ sinh thái khởi nghiệp và cơ hội kinh doanh tại địa phương trên các nền tảng số như Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok và YouTube.

Tổng kinh phí dự kiến triển khai kế hoạch giai đoạn 2027-2030 là 12 tỷ đồng, bình quân 3 tỷ đồng mỗi năm, từ nguồn ngân sách dành cho khoa học và công nghệ, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

Thách thức đối với Đà Nẵng không chỉ là thu hút 10-15 quỹ mở văn phòng mà còn là chuyển sự hiện diện đó thành dòng vốn đầu tư thực chất. Thành phố cần có nguồn startup đủ chất lượng, sản phẩm và mô hình kinh doanh khả thi, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp từ hoàn thiện hồ sơ gọi vốn đến sau khi nhận đầu tư.

Nếu được triển khai hiệu quả, DAVAS có thể góp phần đưa Đà Nẵng từ địa điểm tổ chức các diễn đàn kết nối trở thành nơi các quỹ tìm đến để phát hiện cơ hội, rót vốn và đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ. Hiệu quả của kế hoạch không chỉ nằm ở số quỹ đặt văn phòng hay số cuộc kết nối, mà còn ở số thương vụ đầu tư thành công và những doanh nghiệp đủ năng lực tăng trưởng, cạnh tranh trên thị trường quốc tế.