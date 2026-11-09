Đấu giá bất thành, 11 tên miền .vn sắp mở đăng ký tự do

Sau hai lần đấu giá không thành, 11 tên miền cấp 2 có hai ký tự dưới “.vn” sẽ được cấp trực tiếp từ 8h30 ngày 11/11, theo nguyên tắc đăng ký trước được xét cấp trước.

Ngày 9/11, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết sẽ chính thức mở đăng ký tự do 11 tên miền cấp 2 có 2 ký tự dưới “.vn” từ 8h30 ngày 11/11/2026. Đây là những tên miền đã trải qua 2 lần đấu giá quyền sử dụng nhưng không thành công.

Danh sách 11 tên miền được chuyển sang hình thức cấp trực tiếp gồm: pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn.

Tên miền 2 ký tự dưới “.vn” thuộc nhóm tài nguyên Internet có số lượng tổ hợp hữu hạn. Lợi thế lớn nhất của nhóm tên miền này là ngắn gọn, dễ nhớ và có khả năng tạo dấu ấn nhận diện thương hiệu.

Trong môi trường kinh doanh số, tên miền không chỉ là địa chỉ truy cập website mà còn có thể trở thành một phần của hệ thống nhận diện doanh nghiệp, từ website chính thức, email thương hiệu đến các nền tảng cung cấp sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.

Đáng chú ý, một số tên miền trong danh sách 11 tên miền sắp được mở đăng ký có thể gợi mở nhiều cách diễn giải khác nhau. Chẳng hạn, pi.vn có thể liên tưởng đến hằng số toán học π (Pi), phù hợp với lĩnh vực công nghệ, giáo dục và STEM.

Tên miền i2.vn có thể được phát triển theo thông điệp Intelligence & Innovation (Trí tuệ và Đổi mới sáng tạo), gắn với trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Trong khi đó, p1.vn có thể gợi đến Position One hoặc Priority One, còn x4.vn có thể được sử dụng để truyền tải thông điệp tăng trưởng gấp bốn lần, hiệu suất hoặc công nghệ.

Một số tên miền khác cũng có khả năng ứng dụng riêng. d5.vn gợi liên tưởng đến Digital, Data, Design; t7.vn có thể gắn với ngày thứ Bảy, phù hợp với lĩnh vực du lịch, giải trí và phong cách sống.

Các tên miền r0.vn, p4.vn, 0m.vn, 4w.vn và 7i.vn cũng có thể được phát triển thành tên thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ số tùy theo định hướng của chủ thể đăng ký.

Tuy nhiên, giá trị của tên miền không chỉ nằm ở cách diễn giải 2 ký tự mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ được xây dựng trên địa chỉ Internet đó.

Việc chuyển 11 tên miền 2 ký tự sang hình thức cấp trực tiếp là bước triển khai quy định của Luật Viễn thông, đồng thời tạo thêm cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận tài nguyên Internet quốc gia.

Với đặc điểm ngắn gọn, dễ nhận diện và số lượng hữu hạn, 11 tên miền này được kỳ vọng mở ra thêm lựa chọn cho các chủ thể muốn xây dựng sự hiện diện và phát triển thương hiệu trên không gian số.