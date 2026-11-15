Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác viễn thông, mở rộng kết nối doanh nghiệp công nghệ

Việt Nam và Campuchia định hướng tăng cường hợp tác về hạ tầng số, chính phủ số, viễn thông và kết nối doanh nghiệp công nghệ; đồng thời nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp thường niên, triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể từ năm 2027.

Chiều 15/11, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin về cuộc gặp song phương giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định và Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia Chea Vandet trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và Diễn đàn FrancoTech.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia Chea Vandet cho biết nước này đang đẩy nhanh quá trình xây dựng các nền tảng số phục vụ người dân và công tác quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, Campuchia đang phát triển hệ thống xác thực số (digital verification), cho phép người dân xác minh hồ sơ, giấy tờ và thông tin trên môi trường điện tử thay vì phải trực tiếp đến từng cơ quan để thực hiện thủ tục chứng thực.

Hệ thống được định hướng kết nối dữ liệu từ các bộ, ngành, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin và sử dụng giấy tờ cá nhân trên một nền tảng tập trung. Qua đó, giảm thời gian đi lại và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đánh giá về mô hình này, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho rằng hệ thống Campuchia đang triển khai có nhiều điểm tương đồng với nền tảng VNeID của Việt Nam. Việt Nam cũng đang tập trung xây dựng các nền tảng số dùng chung quốc gia và cơ sở dữ liệu quốc gia, với sự đầu tư về quyết tâm chính trị, nguồn lực kỹ thuật và nhân lực.

Thứ trưởng nhấn mạnh chuyển đổi số đòi hỏi cách tiếp cận đồng bộ, toàn diện. Nếu các hệ thống, cơ sở dữ liệu và dịch vụ công không được kết nối, liên thông, hiệu quả của quá trình chuyển đổi số sẽ bị hạn chế, ngay cả khi nhiều hạng mục riêng lẻ đã hoàn thành.

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng phục vụ chuyển đổi số trong khu vực chính phủ, doanh nghiệp và người dân; đồng thời chia sẻ những khó khăn, thách thức và giải pháp trong quá trình triển khai.

Bên cạnh hợp tác về hạ tầng, phát triển doanh nghiệp công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp cũng được xác định là hướng hợp tác giàu tiềm năng. Với thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và khoảng 18 triệu dân của Campuchia, hai nước có điều kiện mở rộng kết nối doanh nghiệp, khai thác lợi thế bổ trợ và tìm kiếm cơ hội phát triển tại thị trường của nhau.

Thứ trưởng Lê Xuân Định dẫn mô hình hợp tác giữa Viettel và các đối tác Campuchia trong xây dựng, phát triển mạng viễn thông làm ví dụ về khả năng kết nối giữa doanh nghiệp hai nước. Theo Thứ trưởng, hợp tác này không chỉ dừng ở cung cấp dịch vụ viễn thông mà còn góp phần hình thành hạ tầng phục vụ chuyển đổi số tại Campuchia.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước được mở rộng, nhất là trong các phân khúc kỹ thuật chuyên sâu, có giá trị gia tăng cao và hướng tới phát triển những nền tảng kỹ thuật mới.

Hai bên cũng được đề xuất nghiên cứu tổ chức các diễn đàn, sự kiện chuyên đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2027, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.