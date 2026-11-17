Ủy ban kiểm tra Thành uỷ Đà Nẵng đã xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng.

Chiều 17/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng đã phát Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 20 dưới sự chủ trì của ông Trần Thắng Lợi, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Theo đó, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng, người đã bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”;

Ngoài ra, UBKT Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo UBKT Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, phường Hải Vân xem xét, đình chỉ sinh hoạt đảng theo thẩm quyền đối với: bà Nguyễn Thị Minh Thu, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố An Thượng 5 thuộc Đảng bộ phường Ngũ Hành Sơn; bà Nguyễn Thị Thảo Hiền, nguyên Trưởng phòng Vật tư - Xuất nhập khẩu Công ty CP Cao su Đà Nẵng, đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”.

Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý vi phạm pháp luật.

Trước đó vào tháng 10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" để phục vụ điều tra đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng ra quyết định cho ông Nhựt thôi làm người đại diện phần vốn của tập đoàn tại DRC, tương ứng 10% vốn điều lệ. Phần vốn do ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch hội đồng quản trị DRC, đại diện được điều chỉnh từ 10,51% lên 20,51%.

Vinachem cũng chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nhựt; giao ông Văn Trung Tâm, thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc, phụ trách điều hành công ty đến khi bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.