Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu AI, đào tạo 100 tiến sĩ

Thúc đẩy hợp tác AI Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 9/11, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao Bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).
Cùng dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) trao thỏa thuận song phương về thúc đẩy Chương trình thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế (PPH Navigator).
Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực AI tập trung vào 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là nghiên cứu và phát triển chung về AI, AI cho khoa học và các công nghệ liên quan. Thứ hai là trao đổi nhà nghiên cứu, chuyên gia; tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động nghiên cứu chung. Thứ ba là chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn theo quy định pháp luật của mỗi nước.
Hai bên cũng nỗ lực mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI, phù hợp với pháp luật và khả năng nguồn lực của mỗi bên.
Việc ký kết Bản ghi nhớ tạo cơ sở cho hoạt động nghiên cứu, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác sang lĩnh vực AI và hợp tác đào tạo 100 tiến sĩ AI, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.
Thúc đẩy thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế
Cùng với hợp tác nghiên cứu AI, thỏa thuận PPH Navigator giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và JPO hướng tới rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế.
Theo thỏa thuận, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ định kỳ cung cấp danh sách các đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu PPH. Phía JPO cung cấp bản giải trình lý do chấp nhận bảo hộ sáng chế tương ứng tại Nhật Bản để hỗ trợ công tác thẩm định tại Việt Nam.
Cơ chế phối hợp này hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian trung bình ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung lần đầu xuống còn 8 tháng kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu PPH.
Việc triển khai PPH Navigator được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học thông qua tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký, đẩy nhanh quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ mới vào ứng dụng, thương mại hóa.
Đồng thời, việc tham khảo kết quả thẩm định của JPO góp phần nâng cao hiệu quả xử lý đơn, tạo thuận lợi cho người nộp đơn khai thác giá trị thương mại của sáng chế tại thị trường 2 nước.
Hai thỏa thuận được trao trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mở thêm hướng hợp tác song phương trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân kêu gọi trí thức Việt tại Nhật Bản tham gia giải bài toán công nghệ trong nước
Tại cuộc gặp gỡ cộng đồng trí thức, nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì chiều tối 8/11 tại Tokyo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trao đổi, đề xuất một số định hướng hợp tác nhằm phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.
Đề cập tiềm năng ứng dụng công nghệ gen và công nghệ sinh học trong chọn tạo giống thủy sản, Bộ trưởng dẫn chứng bài toán phát triển các giống cá tra, tôm sú có khả năng kháng bệnh, thích ứng tốt hơn với điều kiện nuôi trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đây là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực đối với ngành thủy sản Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị các nhà khoa học Việt Nam tại Nhật Bản chủ động kết nối, phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước để đề xuất, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Các nhiệm vụ hợp tác cần tập trung giải quyết những bài toán thực tiễn, tạo ra sản phẩm và giá trị cụ thể cho nền kinh tế.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng thông tin về các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài.
Bộ trưởng bày tỏ mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục gắn bó, tăng cường kết nối và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.