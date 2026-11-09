Việt Nam - Nhật Bản hợp tác nghiên cứu AI, đào tạo 100 tiến sĩ

Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển AI, đồng thời triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế với mục tiêu rút ngắn thời gian ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung lần đầu xuống còn 8 tháng.

Thúc đẩy hợp tác AI Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 9/11, nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã trao Bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) trao thỏa thuận song phương về thúc đẩy Chương trình thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế (PPH Navigator).

Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung hợp tác giữa 2 nước trong lĩnh vực AI tập trung vào 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là nghiên cứu và phát triển chung về AI, AI cho khoa học và các công nghệ liên quan. Thứ hai là trao đổi nhà nghiên cứu, chuyên gia; tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động nghiên cứu chung. Thứ ba là chia sẻ kết quả nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Hai bên cũng nỗ lực mở rộng hợp tác trong lĩnh vực AI, phù hợp với pháp luật và khả năng nguồn lực của mỗi bên.

Việc ký kết Bản ghi nhớ tạo cơ sở cho hoạt động nghiên cứu, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác sang lĩnh vực AI và hợp tác đào tạo 100 tiến sĩ AI, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI tại Việt Nam.

Thúc đẩy thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế

Cùng với hợp tác nghiên cứu AI, thỏa thuận PPH Navigator giữa Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và JPO hướng tới rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và ông Kasai Yasuyuki, Tổng Cục trưởng Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) trao Thỏa thuận song phương về thúc đẩy Chương trình thẩm định nhanh đơn đăng ký sáng chế (PPH Navigator). Ảnh: Bộ KHCN.

Theo thỏa thuận, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ định kỳ cung cấp danh sách các đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu PPH. Phía JPO cung cấp bản giải trình lý do chấp nhận bảo hộ sáng chế tương ứng tại Nhật Bản để hỗ trợ công tác thẩm định tại Việt Nam.

Cơ chế phối hợp này hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian trung bình ban hành thông báo kết quả thẩm định nội dung lần đầu xuống còn 8 tháng kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu PPH.

Việc triển khai PPH Navigator được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học thông qua tiết kiệm thời gian, chi phí đăng ký, đẩy nhanh quá trình xác lập quyền sở hữu trí tuệ, đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ mới vào ứng dụng, thương mại hóa.

Đồng thời, việc tham khảo kết quả thẩm định của JPO góp phần nâng cao hiệu quả xử lý đơn, tạo thuận lợi cho người nộp đơn khai thác giá trị thương mại của sáng chế tại thị trường 2 nước.

Hai thỏa thuận được trao trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mở thêm hướng hợp tác song phương trong các lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.