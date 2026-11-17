Sau trùng tu, Hải Vân Quan đón hơn 76.700 lượt khách, mang lại nguồn thu gần 5 tỷ đồng. Đà Nẵng và Huế đang thúc đẩy cơ chế phối hợp để quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả di tích.

Chiều 17/11, UBND TP Đà Nẵng và UBND TP Huế tổ chức cuộc họp bàn phương án quản lý, khai thác Di tích quốc gia Hải Vân Quan và hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang tham dự.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Hải Vân Quan không chỉ có giá trị lịch sử, kiến trúc, văn hóa mà còn là không gian kết nối giữa Đà Nẵng và Huế. Vì vậy, hai địa phương cần thống nhất trách nhiệm và cơ chế phối hợp trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện, phấn đấu ký kết Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Hải Vân Quan trong tháng 12/2026. Quy chế cần quy định rõ trách nhiệm từng đơn vị, cơ chế kiểm tra, giám sát và quản lý tài chính. Nguồn thu từ vé tham quan phải được quản lý công khai, minh bạch, ưu tiên cho hoạt động vận hành, bảo vệ, vệ sinh môi trường, duy tu và bảo tồn di tích.

Hai địa phương cũng cần phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua đèo Hải Vân, phòng cháy chữa cháy rừng, cứu nạn cứu hộ; đồng thời ứng dụng công nghệ trong thuyết minh, giới thiệu di tích và tổ chức các hoạt động trải nghiệm lịch sử cho du khách, học sinh, sinh viên.

Du khách tham quan di tích Hải Vân Quan. Ảnh XM.

Về hợp tác du lịch, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề xuất hai địa phương ký kết lại Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung xây dựng các sản phẩm liên kết đặc trưng, trong đó có hành trình “Con đường Di sản miền Trung”, kết nối Quần thể di tích Cố đô Huế với các di sản, danh thắng và điểm đến của Đà Nẵng. Hai bên hướng đến hình thành các tour liên tuyến từ 3-5 ngày, phục vụ khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, hai địa phương tiếp tục khai thác tuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” Huế - Đà Nẵng, nghiên cứu phát triển sản phẩm tàu hơi nước dự kiến khai thác cuối năm 2026; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, hợp tác văn hóa, tổ chức sự kiện, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và phát triển du lịch xanh.

Theo thống kê, Hải Vân Quan được trùng tu với tổng kinh phí 42 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của hai địa phương theo tỷ lệ 50/50 và mở cửa đón khách từ ngày 1/8/2024. Đến ngày 31/10/2026, di tích đón 76.727 lượt khách, tổng doanh thu hơn 4,9 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, hai địa phương thống nhất định hướng tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm du lịch di sản, văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng; mở rộng quảng bá tại các thị trường trong nước, quốc tế, từng bước kết nối với Quảng Trị, Quảng Ngãi và các địa phương trong khu vực, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến miền Trung.