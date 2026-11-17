Quảng Trị đặt mục tiêu thúc đẩy ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong giám sát, bảo vệ rừng, đồng thời hợp tác với Vietnam Post phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics, phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Đưa UAV vào giám sát, bảo vệ rừng

Ngày 17/11, UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung phát triển hạ tầng bưu chính, logistics, chuyển đổi số, thương mại điện tử và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Một trong những nội dung đáng chú ý của thỏa thuận là nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng. Đây là vấn đề thiết thực với Quảng Trị khi khoảng 70% diện tích tỉnh là rừng và đất lâm nghiệp.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Trị và Vietnam Post ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: Phan Linh.

Theo ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tại những địa bàn rộng lớn như Bắc Hướng Hóa, Đakrông, lực lượng kiểm lâm phải di chuyển vất vả mỗi ngày để tuần tra nhưng vẫn khó bao quát toàn bộ khu vực.

“Việc giám sát rừng, phòng, chống phá rừng và phát hiện cháy rừng bằng UAV là hết sức cấp thiết và thực tế”, ông Bùi Hoàng Phương đề nghị sớm triển khai thí điểm nội dung này.

Ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phan Linh.

Trước đó, đầu tháng 11, Vietnam Post đã khảo sát khả năng ứng dụng thiết bị bay không người lái phục vụ giám sát rừng, phòng cháy và bảo vệ tài nguyên tại Quảng Trị. Tại Điện Biên, doanh nghiệp cũng đã thương mại hóa hoạt động vận chuyển bằng UAV, bước đầu ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa cho các hộ sản xuất nông nghiệp và cung cấp dịch vụ kinh tế tầm thấp cho các đơn vị trên địa bàn.

Ngoài giám sát rừng, hai bên còn định hướng hợp tác ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên, cứu nạn, cứu hộ và logistics.

Phát triển logistics tại các cửa khẩu, khu công nghiệp

Quảng Trị có vị trí trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và khu vực. Cùng với hai cảng biển và ba cửa khẩu quốc tế, tỉnh có lợi thế phát triển logistics. Tuy nhiên, để chuyển lợi thế vị trí thành năng lực cạnh tranh, địa phương cần hệ thống kết nối vận tải, kho bãi, lưu thông hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu.

Theo thỏa thuận, Vietnam Post và tỉnh Quảng Trị sẽ nghiên cứu triển khai các điểm dịch vụ logistics tại cửa khẩu Lao Bảo, La Lay, Cha Lo và những khu vực có nhu cầu thực tế. Các điểm này dự kiến đảm nhiệm tiếp nhận, tập kết, phân loại và vận chuyển hàng hóa, bưu gửi thương mại điện tử, chứng từ xuất nhập khẩu.

Hai bên cũng định hướng xây dựng nền tảng logistics tập trung tại các khu công nghiệp, kết nối kho bãi, phương tiện vận tải và các dịch vụ liên quan. Mục tiêu đặt ra là giảm 5-10% chi phí logistics so với phương án doanh nghiệp tự tổ chức hoạt động.

Tại Khu thương mại tự do, 2 bên nghiên cứu phát triển hệ sinh thái cung ứng dịch vụ logistics, gồm kho ngoại quan, hoàn tất đơn hàng xuyên biên giới, xử lý đơn hàng xuất nhập khẩu, phân phối nội địa và logistics phục vụ thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post phát biểu. Ảnh: Phan Linh.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post cho biết, doanh nghiệp đang chuyển đổi từ mô hình bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ logistics. Vietnam Post xây dựng nền tảng kết nối các đơn vị trong chuỗi vận chuyển vốn hoạt động phân tán, đồng thời khai thác hiệu quả hơn phương tiện vận tải, hạn chế tình trạng xe chở hàng một chiều nhưng chiều về rỗng.

Nền tảng này cũng hướng tới kết nối, khai thác diện tích nhà kho còn trống và không gian vận tải chưa được sử dụng trên các chuyến xe. Theo ông Nguyễn Trường Giang, mục tiêu của giải pháp là đưa chi phí logistics từ mức khoảng 15% xuống khoảng 12%.