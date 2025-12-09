Đà Nẵng chuẩn bị gần 9.000 tỷ đồng để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao

UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định phê duyệt dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới TP Đà Nẵng.

Theo đó, Dự án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư với tiến độ thực hiện từ 2025 - 2028. Địa điểm xây dựng tại các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Nhóm dự án thuộc nhóm A, công trình hạ tầng kỹ thuật; thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình chính thuộc dự án.

Dự án được phê duyệt nhằm thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới TP Đà Nẵng.

Nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng căn cứ các nội dung đã phê duyệt, tổ chức triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định; chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả;

Các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và các ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.