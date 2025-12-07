Đà Nẵng dạy ngoại ngữ cho đội ngũ xích lô du lịch

Để chuẩn hoá dịch vụ xích lô du lịch, Đà Nẵng đã tổ chức đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ và kiến thức văn hoá cho đội ngũ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế.

Ngày 7/12, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng khai giảng lớp Bồi dưỡng Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc dành cho đội viên Đội Xích lô du lịch và nhân viên Trung tâm Hỗ trợ du khách.

Chương trình bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ xích lô du lịch Đà Nẵng, nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Hàn và trang bị hiểu biết về văn hoá – tập quán của du khách Hàn Quốc, từ đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Trung tâm Xúc tiến Du lịch kỳ vọng lớp học sẽ giúp các thành viên đội xích lô du lịch tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn và mang đến những trải nghiệm thân thiện, chuyên nghiệp cho du khách.

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, thời gian qua, sản phẩm tour trải nghiệm xích lô du lịch được du khách đánh giá là sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo nhờ tính truyền thống, thân thiện và khả năng mang lại góc nhìn gần gũi về nhịp sống Đà Nẵng.

Với tour xích lô du lịch du khách có thể thưởng ngoạn cảnh quan sông Hàn, tham quan các công trình đặc trưng và tiếp xúc gần gũi với văn hoá địa phương với lộ trình được thiết kế đi qua cung đường du lịch gồm Bảo tàng Điêu khắc Chăm – Công viên APEC – tuyến đường Bạch Đằng – chợ Hàn – đường Trần Phú.

Để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, sản phẩm tour xích lô du lịch Đà Nẵng đã được đưa tour xích lô du lịch lên nhiều nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến (OTA) như Klook, GetYourGuide, Kkday… Trong đó, Klook ghi nhận lượng đặt dịch vụ cao nhất với gần 100 lượt khách chỉ trong hơn 3 tháng triển khai, trong đó phần lớn là khách Hàn Quốc.

“Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sản phẩm xích lô phù hợp với xu hướng du lịch tự do (FIT) – nhóm khách có thói quen tự tìm hiểu thông tin, chủ động đặt dịch vụ trực tuyến và ưu tiên trải nghiệm bản địa. Việc xuất hiện trên các nền tảng OTA giúp tour xích lô tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách quốc tế, đặc biệt là khách đi lẻ và khách trẻ, nhóm đối tượng đang gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây”, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch cho hay.

Thời gian tới, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ để phát triển thêm của sản phẩm tour xích lô mới theo hướng nâng cao trải nghiệm và chất lượng sản phẩm dành cho du khách; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các nền tảng OTA để quảng bá và chào bán sản, liên kết với các công ty lữ hành để mở rộng kênh phân phối, đưa tour trải nghiệm xích lô trở thành sản phẩm đặc trưng của du lịch Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục chú trọng đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ và kiến thức văn hoá cho đội ngũ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế.