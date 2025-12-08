Cận cảnh sức mạnh Tuần dương hạm USS Robert Smalls của Hải quân Mỹ
Tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Wikipedia nên được trang bị hệ thống tác chiến Aegis Wikipedia đầy uy lực.
bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Những hình ảnh đầu tiên về đội tàu tấn công đổ bộ của Hải quân Mỹ tại Đà Nẵng
Chiều 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ gồm siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) và tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) đã xuất hiện tại vịnh Đà Nẵng.
Quốc hội thảo luận cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Chiều 8/12, Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về một số cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.
Kim ngạch thương mại Việt Nam – Campuchia hướng tới 20 tỷ USD
Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, kết nối hạ tầng và thương mại biên giới, phấn đấu đưa kim ngạch song phương Việt Nam – Campuchia sớm đạt 20 tỷ USD.
Đà Nẵng dạy ngoại ngữ cho đội ngũ xích lô du lịch
Để chuẩn hoá dịch vụ xích lô du lịch, Đà Nẵng đã tổ chức đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng phục vụ và kiến thức văn hoá cho đội ngũ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế.
Phê bình 34 bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu giải ngân 360.000 tỷ đồng cuối năm 2025
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc giải ngân khoảng 360.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong cuối năm 2025, nhằm đạt mục tiêu 100% kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu giải pháp giữ ổn định thị trường tiền tệ cuối năm
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết mặc dù lạm phát toàn cầu hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại, ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam vốn có độ mở lớn.
Chính phủ xuất hơn 6.800 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước tung gói tín dụng hỗ trợ sau lũ lịch sử
Sau đợt lũ lụt lịch sử, Chính phủ quyết định xuất hơn 6.800 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ khẩn cấp các địa phương, trong khi Ngân hàng Nhà nước triển khai gói tín dụng ưu đãi nhằm giúp người dân và doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất.
Vụ mỹ phẩm Mailisa: Thứ trưởng Bộ Y tế nói về lý do thu hồi và công tác quản lý, hậu kiểm
Tại buổi họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã thông tin về lý do thu hồi toàn bộ mỹ phẩm của Mailisa sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời giải thích về cơ chế quản lý và hậu kiểm mỹ phẩm.
Nghiên cứu bổ sung quy hoạch 2 cảng hàng không khu vực miền Trung để tăng cường cứu nạn, cứu trợ
Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu bổ sung hai sân bay Vân Phong và Măng Đen vào quy hoạch, nhằm tăng cường năng lực hỗ trợ khẩn nguy, cứu nạn cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nơi liên tiếp hứng chịu bão lũ.
TP Huế khởi động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ
Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 6/12, UBND TP Huế đã tổ chức lễ khởi công xây dựng lại và sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề trong các đợt mưa lũ vừa qua.
Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức chương trình văn hoá “Hương trà xưa-Vị bánh cổ”
Với chủ đề “Hương trà xưa - Vị bánh cổ”, chương trình Văn hóa Trà Việt 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đã thu hút nhiều nghệ nhân, thương hiệu trà cũng như bánh truyền thống miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 35.000 căn nhà cho dân vùng lũ trước Tết
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà hư hỏng và xây mới 1.628 căn bị sập đổ cho người dân trước Tết, bảo đảm mọi gia đình đều có chỗ ở, không ai bị bỏ lại phía sau.
Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng lên kế hoạch đồng hành đào tạo hơn 10.000 CEO
Đó là mục tiêu của Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng đưa ra cho nhiệm kỳ 2025-2028 vừa được ông Mai Minh Vương, Phó Chủ tịch Hội chia sẻ.
Dự kiến thí điểm khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Hải Phòng, TP.HCM vào năm sau
Việt Nam dự kiến thí điểm mô hình khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, Hải Phòng và TP.HCM từ năm 2026, hướng tới cơ chế vượt trội, cạnh tranh quốc tế, tạo cực tăng trưởng mới cho nền kinh tế
Đà Nẵng chuyển đổi công năng dự án của “Vũ Nhôm”
Ngày 4/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết sẽ chuyển đối công năng dự án nhà hàng, bến du thuyền trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu).
Vụ hố tử thần nuốt chửng ô tô: Dân lo ngại khi nhà xuất hiện nhiều vết nứt
Sau vụ “hố tử thần” cạnh dự án Capital Square ở Đà Nẵng “nuốt” ô tô, nhiều hộ dân sống gần khu vực phản ánh nhà họ xuất hiện các vết nứt.
Đề xuất 2 chính sách đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam
Chiều 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 52 để cho ý kiến về đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Đà Nẵng đề xuất Trung ương bổ sung 4.300 tỉ đồng để phòng, chống thiên tai
Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thiệt hại do mưa lũ, UBND TP Đà Nẵng đề xuất Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trình hạ tầng phòng, chống thiên tai với tổng số tiền là 4.300 tỉ đồng.
Tổng bí thư: Quân đội phải “tinh – gọn – mạnh”, bứt phá khoa học công nghệ
Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị tiếp tục xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi): Cần bổ sung các nội dung về ứng dụng, sử dụng AI
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) với nhiều nội dung mới đáng chú ý. Trong đó, có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung liên quan tới việc ứng dụng, sử dụng AI trong hoạt động báo chí truyền thông.