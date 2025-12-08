Cận cảnh sức mạnh Tuần dương hạm USS Robert Smalls của Hải quân Mỹ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão lũ, hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà hư hỏng và xây mới 1.628 căn bị sập đổ cho người dân trước Tết, bảo đảm mọi gia đình đều có chỗ ở, không ai bị bỏ lại phía sau.