Cận cảnh sức mạnh Tuần dương hạm USS Robert Smalls của Hải quân Mỹ

Hồ Xuân Mai
Tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Wikipedia nên được trang bị hệ thống tác chiến Aegis Wikipedia đầy uy lực.

Clip: Cận cảnh tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) của Hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.
vt_tuan duong 12.png
Tối 8/12, đội tàu Hải quân Mỹ cùng hơn 2.000 sỹ quan, thuỷ thủ Hải quân Mỹ đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Trong khi tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) đã cập cầu cảng Tiên Sa thì siêu hạm tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA-7) vẫn neo đậu ngoài vịnh Đà Nẵng do kích thước quá lớn.
vt_tuan duong 11.png
Tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga Wikipedia nên được trang bị hệ thống tác chiến Aegis Wikipedia; tên lửa hành trình Tomahawk; tên lửa phòng không Standard Wikipedia; pháo tự động, vũ khí chống ngầm, mang theo 2 trực thăng.
vt_tuan duong 6.png
USS Robert Smalls có nhiệm vụ hộ tống cho nhóm tác chiến tàu sân bay, thực hiện các nhiệm vụ phòng không, chống tàu mặt nước, chống ngầm nên tàu được trang bị hệ thống radar tiên tiến, gồm: radar đa chức năng AN/SPY-1 A/B; radar tìm kiếm trên không AN/SPS-49; radar điều khiển hỏa lực AN/SPG-62; radar tìm kiếm bề mặt AN/SPS-73; radar điều khiển hỏa lực súng AN/SPQ-9; AN/SQQ-89 (V)1/3 - Bộ sonar A(V)15.
vt_tuan duong 13.png
Pháo hạm phía mũi tuần dương hạm USS Robert Smalls (CG-62) - tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga được đưa vào hoạt động năm 1989 với tên gọi ban đầu là USS Chancellorsville.
vt_tuan duong 1.png
vt_tuan duong 3.png
Về khí tài, USS Robert Smalls được trang bị 2 hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41 với 61 cell gồm 122 tên lửa các loại như: RIM-66M-5 Tiêu chuẩn SM-2MR Khối IIIB; RIM-156A SM-2ER Khối IV; RIM-161 SM-3; RIM-162A ESSM; RIM-174A ERAM tiêu chuẩn; BGM-109 Tomahawk; RUM-139A VL-ASROC; 8 tên lửa RGM-84 Harpoon…
vt_tuan duong 2.png
Tàu được trang bị pháo hạm 127 mm; súng hạng nhẹ Mark 45 Mod 4; 2 hệ thống súng máy Mk 38 25 mm; súng máy cỡ nòng 12,7 mm; 2 hệ thống Phalanx CIWS Block 1B; 2 ống phóng ngư lôi ba nòng Mk 32 12,75 in (324 mm); đồng thời, mang theo 2 trực thăng MH-60R Seahawk LAMPS Mk III.
vt_tuan duong 10.png
Tuần dương hạm USS Robert Smalls có chiều dài 173 m, rộng 16,8 m, lượng giãn nước đầy tải là 9.800 tấn. Tàu được trang bị 4 động cơ tua bin khí General Electric LM2500, 2 cánh quạt có thể điều khiển và đảo chiều, 2 bánh lái cùng tốc độ di chuyển 32,5 hải lý/h.
vt_tuan duong 4.png
Biên chế tàu gồm 30 sĩ quan và 300 thuỷ thủ.
vt_tuan duong 5.png
Pháo hạm phía đuôi tàu
vt_tuan duong 8.png
Trong thời gian ở Đà Nẵng, thuỷ thủ đoàn sẽ có hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, chào xã giao, giao lưu thể thao với cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu tiếng Anh với sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, thăm và sơn sửa tại Làng Hy vọng
vt_tuan duong 14.png
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đội tàu Hải quân Mỹ và lực lượng quân đội Việt Nam tại lễ đón tàu diễn ra tối 8/12.

