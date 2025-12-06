Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức chương trình văn hoá “Hương trà xưa-Vị bánh cổ”

Với chủ đề “Hương trà xưa - Vị bánh cổ”, chương trình Văn hóa Trà Việt 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng đã thu hút nhiều nghệ nhân, thương hiệu trà cũng như bánh truyền thống miền Trung.

Chiều 6/12, tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam và Hội Văn hoá ẩm thực Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Văn hóa Trà Việt 2025 với chủ đề “Hương trà xưa – Vị bánh cổ”.

Chương trình có tham dự của các nghệ nhân trà khắp cả nước, các thương hiệu loại bánh truyền thống đặc sắc của miền Trung, cùng du khách và giới đam mê văn hoá trà.

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ là không gian hội tụ những tinh hoa của trà Việt, mà còn nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam thông qua nghệ thuật trà và bánh cổ.

Đặc biệt, chương trình tôn vinh Trà Sen Tuyết cổ thụ; quảng bá hình ảnh nghệ nhân trà Việt và nghệ thuật trà Lương; giới thiệu, bảo tồn và lan tỏa giá trị bánh truyền thống Quảng Nam – Đà Nẵng; thúc đẩy du lịch văn hóa – trải nghiệm tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung… Góp phần phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng dựa trên nền tảng văn hóa bản địa.

Gian hàng bánh truyền thống miền Trung tại sự kiện.

Tại sự kiện, Ban tổ chức còn tổ chức trình diễn nghi thức pha trà cổ truyền Việt với màn trình bày của nghệ nhân, diễn giả chia sẻ về trà, giá trị văn hoá của trà trong phát triển du lịch và kinh tế

“Hương trà xưa – Vị bánh cổ” không chỉ là nơi để thưởng thức trà và bánh truyền thống mà còn là hành trình khám phá những giá trị văn hóa lâu bền của người Việt. Chương trình góp phần bảo tồn di sản văn hóa ẩm thực, tôn vinh nghệ nhân, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch mang chiều sâu văn hóa, hướng đến phát triển bền vững”, ông Doãn Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hoá ẩm thực Đà Nẵng chia sẻ.