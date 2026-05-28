Nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lên 20 triệu khách/năm

Sáng 27/5, Ban lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và đại diện các sở, ban, ngành liên quan nhằm trao đổi về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng tại Cảng HKQT Đà Nẵng giai đoạn 2025–2030, định hướng đến năm 2050.

Theo dự báo, sản lượng hành khách qua Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 25 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030 và khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2050.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách, dự án mở rộng nhà ga T1 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.936 tỷ đồng, với quy mô xây dựng đồng bộ và hiện đại. Sau khi hoàn thành, nhà ga T1 dự kiến sẽ đạt công suất khai thác khoảng 14 triệu hành khách/năm, kết hợp cùng nhà ga T2 sau mở rộng nâng tổng công suất toàn cảng lên khoảng 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng nhu cầu khai thác trong tương lai và phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Bên cạnh việc mở rộng nhà ga hành khách, ACV cũng đề xuất triển khai dự án mở rộng sân đỗ máy bay với quy mô bổ sung thêm 6 vị trí đỗ tàu bay code C, nâng tổng số vị trí đỗ lên 40 vị trí trong giai đoạn trước mắt nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng của các hãng hàng không. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, dự án này sẽ được phê duyệt và khởi công vào ngày 2/9/2026 và dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng tháng 5/2027.