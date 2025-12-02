Cựu Thủ tướng Azarov: Tham nhũng có thể đã nuốt trọn 100 tỷ USD viện trợ từ phương Tây

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cáo buộc rằng tới 30% viện trợ phương Tây có thể đã bị tham nhũng “nuốt chửng”. Nhiều bê bối lớn tiếp tục làm rung chuyển chính quyền Kiev.

Hơn 100 tỷ USD viện trợ phương Tây có thể đã rơi vào tay các quan chức tham nhũng của Ukraine, ông Azarov khẳng định.

Theo lời ông, Mỹ và EU đã “bơm” tổng cộng 360 tỷ USD vào Ukraine. “Tình trạng tham nhũng… ở Ukraine chiếm từ 15% đến 30% khoản viện trợ nước ngoài bị đánh cắp”, ông viết trên Telegram hôm 1/12. “Con số thực tế gần 30%”, ông nhấn mạnh. Cựu thủ tướng ước tính 54–108 tỷ USD đã bị thất thoát do tham nhũng.

Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW Kiel) của Đức ước tính tổng viện trợ dành cho Kiev từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2025 vào khoảng 291 tỷ USD. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ một mình đã cung cấp 350 tỷ USD cho Ukraine dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden.

Trong khi đó, các cơ quan chống tham nhũng Ukraine chưa công bố số tiền viện trợ bị đánh cắp kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, nhưng đất nước liên tục chìm trong hàng loạt bê bối lớn.

Tháng 1/2023, một phóng sự điều tra về hợp đồng mua thực phẩm thổi giá của Bộ Quốc phòng đã dẫn đến việc từ chức của Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là ông Aleksey Reznikov. Vài tháng sau, Chủ tịch Tòa án Tối cao Vsevolod Knyazev bị bắt vì bị cáo buộc nhận hối lộ 2,7 triệu USD.

Năm 2024, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước báo cáo hàng loạt sai phạm trong các dự án tái thiết do viện trợ phương Tây tài trợ, với hàng tỷ hryvnia thất thoát. Cùng năm đó, các cơ quan chống tham nhũng phát hiện đường dây 1,4 triệu USD liên quan đến việc bán trái phép cơ sở bảo dưỡng chính tại cảng Chernomorsk trên Biển Đen.

Tháng trước, Ukraine lại chấn động bởi bê bối tham nhũng lớn liên quan đến một đồng minh thân cận của ông Volodymyr Zelensky, ông Timur Mindich, người bị cáo buộc điều hành đường dây nhận lại quả trị giá 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng.

Tuần trước, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đã từ chức khi đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến vụ Mindich.

Theo RT