Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em

Ban có nhiệm vụ phát hiện sớm, tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; phối hợp liên ngành với công an, tư pháp và chính quyền địa phương.

Sáng 24/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chính thức ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em và khánh thành phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tích hợp dịch vụ công tác xã hội và bảo vệ trẻ em ngay tại cơ sở y tế, góp phần thực hiện mục tiêu “Thành phố thân thiện với trẻ em”.

Tham dự lễ có đại diện Sở Y tế Đà Nẵng, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Việt Nam, Đại sứ quán Úc, cùng lãnh đạo các bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) và các chuyên gia từ Bộ Y tế.

Ban Bảo vệ trẻ em gồm 9 thành viên, do BS.CKII Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban và bà Trần Cao Thanh Bình, Trưởng phòng Công tác xã hội làm Phó Trưởng ban. Ban có nhiệm vụ phát hiện sớm, tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ toàn diện cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; phối hợp liên ngành với công an, tư pháp và chính quyền địa phương.

Tại lễ ra mắt, Bệnh viện cũng khánh thành Phòng Tham vấn hỗ trợ trẻ em với không gian chuyên biệt, an toàn và thân thiện, được UNICEF tài trợ. Phòng thực hiện quy trình chăm sóc 5 bước: tiếp nhận – sàng lọc khẩn cấp, đánh giá tâm lý - xã hội, lập kế hoạch can thiệp, thực hiện hỗ trợ đa ngành và giám sát đánh giá.

BS.CKII Võ Hữu Hội cho biết Ban Bảo vệ trẻ em sẽ đảm bảo nguyên tắc ‘an toàn ngay lập tức’ cho trẻ, phối hợp chặt chẽ giữa y tế, tâm lý và công tác xã hội. Bên cạnh đó, Phòng Tham vấn sẽ là đầu mối hỗ trợ tâm lý, thu thập chứng cứ và kết nối liên ngành, giúp trẻ phục hồi toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Sự kiện ra mắt Ban Bảo vệ trẻ em không chỉ nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng mà còn tạo mô hình để nhân rộng trên địa bàn thành phố và khu vực miền Trung.