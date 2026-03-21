Hai bệnh nhi ngộ độc Botulinum hết nguy kịch, hồi phục sức khỏe

Từng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua, hai bệnh nhi đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Ngày 21/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết hai bệnh nhi H.Q.N (7 tuổi) và H.Q.B (11 tuổi, trú xã Phước Năng, TP Đà Nẵng) bị ngộ độc Botulinum đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện sau thời gian điều trị tích cực.

Trước đó, cả hai nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nghi ngộ độc Botulinum sau khi ăn cá ủ chua, phải hồi sức tích cực.

Theo BS CKII Trần Long Quân, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, sau hơn 12 ngày điều trị và hồi sức tích cực, cùng với liều thuốc giải độc Botulinum nhận từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hai bệnh nhi đã cai máy, tự thở và hồi phục dần.

“Đến hôm nay, hai trẻ đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện”, bác sĩ Quân chia sẻ.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, bệnh nhân H.N.T. (15 tuổi) đang điều trị có tiến triển tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.



Như Viettimes đã đưa tin, sáng 7/3, 6 người trong cùng một gia đình tại xã vùng cao Phước Năng (TP Đà Nẵng) ăn cá ủ chua, sau đó xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Trong số này, 3 bệnh nhi diễn tiến nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Trong đó, bệnh nhân T. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy. Hai bệnh nhân N. và B. được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng diễn tiến nặng.

Trước tình hình khẩn cấp, bệnh viện đã báo cáo Sở Y tế; sau đó Bộ Y tế và WHO hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent. Đến tối 11/3, thuốc được đưa từ Thụy Sĩ về đến Đà Nẵng và truyền cho các bệnh nhân.

Trước thói quen ủ chua cá thủ công gây ngộ độc, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các địa phương, nhất là 2 xã Phước Năng và Phước Chánh tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý thực phẩm ủ chua, lên men tự chế biến tại hộ gia đình; tổ chức kiểm tra, giám sát tại cộng đồng; kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền... nhằm tránh xảy ra các vụ ngộ độc do ăn cá ủ chua nhiễm độc tố.

Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) là thuốc giải độc đặc hiệu, rất hiếm, giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ (hơn 200 triệu đồng), dùng điều trị ngộ độc do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra. Theo đại diện WHO, Botulinum là độc tố cực mạnh, thường xuất hiện trong các thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách; có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

