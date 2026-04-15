Lấy 3 bàn chải đánh răng khỏi dạ dày bệnh nhân không cần phẫu thuật

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế vừa nội soi can thiệp, lấy thành công 3 bàn chải đánh răng khỏi dạ dày bệnh nhân, không ghi nhận biến chứng và không cần phẫu thuật.

Trước đó, ngày 10/4, Khoa Sức khỏe Tâm trí, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân L.V.B (29 tuổi, trú TP Huế), được chuyển đến từ Bệnh viện Tâm thần TP Huế trong tình trạng tiền sử rối loạn tâm thần và hành vi tự gây hại.

Ngày 15/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã can thiệp thành công bằng phương pháp nội soi, lấy ra 3 bàn chải đánh răng khỏi dạ dày một bệnh nhân mà không cần phẫu thuật.

Trước đó, ngày 10/4, Khoa Sức khỏe Tâm trí, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận bệnh nhân L.V.B (29 tuổi, trú TP Huế), được chuyển đến từ Bệnh viện Tâm thần TP Huế. Bệnh nhân có tiền sử rối loạn tâm thần, từng xuất hiện hành vi tự gây hại.

Qua khai thác bệnh sử và hồ sơ bệnh án, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng, mỗi chiếc dài gần 20 cm. Đây là loại dị vật được đánh giá có nguy cơ cao gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử trí kịp thời, do kích thước dài, cứng, khó di chuyển qua các đoạn cong của ống tiêu hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Trung ương Huế để xử lý. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chỉ định nội soi can thiệp khẩn cấp nhằm lấy dị vật ra khỏi đường tiêu hóa.

Quá trình can thiệp được thực hiện cẩn trọng, ê kíp bác sĩ đã gắp thành công toàn bộ 3 bàn chải đánh răng, không ghi nhận biến chứng trong và sau thủ thuật. Đặc biệt, bệnh nhân không phải phẫu thuật mở – phương án thường được cân nhắc trong các trường hợp dị vật dài, cứng và có nguy cơ gây thủng đường tiêu hóa.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đang dùng phương pháp nội soi can thiệp để lấy bàn chải đánh răng ra khỏi dạ dày bệnh nhân.

Theo ThS.BS Phạm Như Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, đây là ca bệnh hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Dị vật dạng bàn chải đánh răng có chiều dài lớn, dễ mắc kẹt tại các đoạn cong của ống tiêu hóa, có thể gây tổn thương niêm mạc, xuất huyết, thậm chí thủng hoặc tắc ruột nếu xử trí không đúng cách. Việc lấy thành công hoàn toàn bằng nội soi cho thấy trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm của ê kíp y bác sĩ.

Sau 5 ngày theo dõi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục được chăm sóc, điều trị theo phác đồ tại bệnh viện.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến nghị cần tăng cường giám sát, chăm sóc đối với bệnh nhân rối loạn tâm thần, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ tự gây hại. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời đóng vai trò quan trọng trong hạn chế các biến chứng nguy hiểm, đồng thời bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình điều trị.