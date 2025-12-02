Nga tuyên bố chiếm hoàn toàn Pokrovsk: Đòn sức ép trước giờ đàm phán?

Nga tuyên bố chiếm Pokrovsk giữa lúc các cuộc đàm phán Mỹ–Ukraine bước vào giai đoạn nhạy cảm. Kiev bác bỏ, cho rằng Moscow đang tung đòn áp lực nhằm nâng thế trên bàn đàm phán.

Nga hôm đầu tuần tuyên bố đã chiếm được thành phố Pokrovsk ở miền Đông Ukraine – một chiến thắng quan trọng nếu được xác nhận. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ tuyên bố này, gọi đây là những “phát ngôn ầm ĩ” từ Moscow nhằm tác động đến các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Lời khẳng định của Moscow, hiện chưa được kiểm chứng độc lập, xuất hiện sau nhiều tháng giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát điểm nút chiến lược này.

Tuyên bố cũng đến ngay sau cuộc gặp cấp cao tại Florida giữa các quan chức Mỹ và Ukraine về cách kết thúc cuộc chiến, và chỉ một ngày trước khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff , dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Ukraine chưa đưa ra bình luận trực tiếp về tuyên bố của Moscow, nhưng ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine, hôm 1/12 cảnh báo rằng Nga sẽ thực hiện “nhiều nỗ lực gây áp lực trên tiền tuyến trong vài tuần tới và đi kèm với đó là những tuyên bố ầm ĩ”.

Ông cho rằng đây là động thái “nhắm riêng vào khán giả phương Tây và nhằm nâng cao đòn bẩy ngoại giao” trong bối cảnh diễn ra các cuộc đàm phán mới về việc chấm dứt chiến tranh.

Trước đó trong ngày, Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết rằng “bất chấp tình hình khó khăn” ở Pokrovsk và các khu vực lân cận, quân đội Ukraine “tiếp tục kiềm giữ đà tấn công của đối phương”.

Tuyên bố của Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin thị sát lực lượng tiền tuyến.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Nga, đã báo cáo với ông Putin trong chuyến thăm một sở chỉ huy quân sự hôm 30/11 rằng quân đội Nga đã chiếm được Pokrovsk. Hiện không rõ vì sao Điện Kremlin không công bố sớm hơn về bước tiến được cho là quan trọng này.

Video được Điện Kremlin công bố hôm 1/12 cho thấy binh sĩ Nga giương cờ Nga tại trung tâm Pokrovsk – khu vực vốn đã nằm dưới quyền kiểm soát của Moscow một thời gian – khi các lực lượng Nga chậm rãi tiến lên từ hướng nam.

Pokrovsk từ lâu được coi là một thành phố quan trọng đối với Ukraine vì mạng lưới đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, việc Nga liên tục dùng máy bay không người lái và pháo kích vào tuyến đường bộ và đường sắt chủ chốt đã buộc Kiev phải tìm tuyến tiếp tế thay thế, khiến giá trị chiến lược của thành phố giảm đi đáng kể.

Trong chuyến thăm hôm 30/11, ông Putin cảm ơn các chỉ huy và binh sĩ vì những “hành động thành công”, theo ông Peskov.

“Tôi muốn cảm ơn các bạn vì kết quả của chiến dịch tại Pokrovsk – cả các bạn, toàn bộ chỉ huy và lực lượng, và tất nhiên, những chiến binh của chúng ta, những người đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu này”, ông Putin nói.

Ông Putin nhấn mạnh rằng thành công tại Pokrovsk sẽ “bảo đảm tiến triển ổn định” hướng tới tất cả các mục tiêu của cuộc chiến.

Theo CNN