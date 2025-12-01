Cục CSGT lập phòng chuyên trách dữ liệu và chuyển đổi số

Cục CSGT tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Cục. Tại buổi lễ, đơn vị ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

Chiều 1/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy, chính thức ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số.

Theo quyết định, phòng mới có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác của lực lượng CSGT; trực tiếp quản lý, khai thác, xử lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

Cục CSGT ra mắt Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số. Ảnh: Cục CSGT.

Tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính công, đồng thời triển khai công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT, khẳng định việc thành lập phòng chuyên trách dữ liệu và chuyển đổi số là bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Bộ Công an và Cục CSGT trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số toàn diện.

Theo thiếu tướng Bình, đây được xem là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, đồng thời xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.