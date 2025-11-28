CSGT đề xuất làm bằng lái không cần ảnh thẻ, có thể dùng ảnh tự chụp

CSGT vừa đề xuất loạt thay đổi lớn trong dự thảo thông tư mới, trong đó người dân khi cấp đổi bằng lái có thể dùng ảnh tự chụp thay cho ảnh thẻ như trước đây. Giấy phép lái xe cũng được cấp dưới dạng điện tử, rút thời gian giải quyết hồ sơ...

Cục CSGT vừa trình Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025/TT-BCA, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu điện tử trong sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) và cấp GPLX quốc tế.

Trong đó có một số điểm mới được sửa đổi theo hướng đơn giản hóa thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe, giảm số lượng giấy tờ phải nộp và mở rộng việc sử dụng dữ liệu điện tử trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Theo dự thảo, GPLX sẽ được cấp dưới dạng điện tử, tích hợp tự động vào hệ thống dữ liệu để phục vụ tra cứu khi cần thiết. Lực lượng CSGT khi kiểm tra sẽ chỉ cần đối chiếu GPLX điện tử; người dân nếu muốn thẻ PET chỉ cần đăng ký in và nộp lệ phí.

Một loạt giấy tờ được cắt giảm, trong đó bỏ đơn đề nghị đổi GPLX. Thông tin kê khai sẽ được hệ thống tự động lấy từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông.

Người dân có thể dùng ảnh tự chụp hoặc ảnh từ dữ liệu căn cước khi đổi GPLX. Công dân có định danh mức độ 2 (qua VNeID, VNeTraffic…) có thể đổi GPLX hoàn toàn trực tuyến. Trước một tháng khi GPLX hết hạn, ứng dụng sẽ tự động thông báo; kết quả khám sức khỏe được cập nhật điện tử và hệ thống sẽ tiến hành cấp đổi khi đến hạn.

Cơ quan soạn thảo đề xuất giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Trong đó, giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 4,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày.

Đồng thời giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 3,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 ngày. Sau 2 tiếng khi kết thúc hội đồng sát hạch giấy phép lái xe, người dự thi đạt yêu cầu sẽ được hình thành mã số giấy phép lái xe.

Đối với công tác sát hạch lái xe, qua thực tiễn công tác bảo đảm TTATGT, Cục CSGT nhận thấy cần phải bổ sung cả phần kỹ năng lái xe, điều khiển xe và nâng cao ý thức của người điều khiển phương tiện.

CSGT vừa đề xuất loạt thay đổi lớn trong dự thảo thông tư mới, trong đó người dân khi cấp đổi bằng lái có thể dùng ảnh tự chụp thay cho ảnh thẻ như trước đây. Ảnh: N.H.

Do đó, trong sát hạch lái xe tập trung nâng cao kỹ năng lái xe, nhận biết các quy tắc giao thông, xử lý tình huống cơ bản để phòng tránh tai nạn... Đối với việc nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục thực hiện thông qua các công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xử lý vi phạm, xử lý tai nạn giao thông và các biện pháp khác.

Dự thảo thông tư có một số thay đổi như: Sát hạch lái xe ô tô được điều chỉnh theo hướng bỏ phần thi mô phỏng, tăng số lượng bài sát hạch thực hành trên đường; đồng thời quy định thời gian sát hạch thực hành là 15 phút để bảo đảm thống nhất trong tổ chức. Các lỗi vi phạm an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn sẽ bị đình chỉ sát hạch nhằm nâng cao yêu cầu về an toàn.

Bên cạnh đó bổ sung bài hình tổng hợp trong sát hạch mô tô nhằm đánh giá đầy đủ hơn kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống giao thông của thí sinh; Bổ sung thêm các lỗi bị đình chỉ sát hạch là các lỗi liên quan đến kỹ năng lái xe an toàn và có nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và tai nạn giao thông.