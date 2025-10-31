Coteccons báo lãi kỷ lục, hệ số nợ cao

Quý I năm tài chính 2026, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) ghi nhận mức lãi sau thuế cao nhất kể từ năm 2019 đến nay, đạt 295 tỷ đồng, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đạt hơn 40% lợi nhuận chỉ sau 1 quý

Sau năm tài chính 2025 khá thành công, Coteccons tiếp tục duy trì "phong độ" cao trong quý I năm tài chính 2026. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 7.451 tỷ đồng, tăng 56%; lãi gộp đạt 322 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Tương ứng, biên lãi gộp đạt 4,3%.

Trong quý, hoạt động tài chính mang về 77 tỷ đồng, tăng 9%. Đặc biệt, việc thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh giúp công ty ghi nhận khoản lãi đột biến tới 183 tỷ đồng.

Vì vậy, bất chấp chi phí tài chính tăng 27% (đạt 49 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 32% (đạt 156 tỷ đồng), Coteccons vẫn khép lại quý I/2026 với khoản lãi trước thuế 377 tỷ đồng, tăng 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 295 tỷ đồng, tăng 3,1 lần. Đây cũng là quý có lợi nhuận lớn nhất kể từ quý I/2019 tới nay (tức 27 quý).

Năm tài chính 2026, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 30.000 tỷ đồng, lãi gộp 1.291 tỷ đồng, lãi sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, sau quý I, công ty đã hoàn thành 24,8% mục tiêu doanh thu, 24,9% mục tiêu lãi gộp và 42,1% mục tiêu lợi nhuận.

Tại phiên họp thường niên năm tài chính 2026, Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Hải cho hay giá trị ký mới trong quý I năm tài chính 2026 đạt 19.300 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng chưa thực hiện (backlog) lên 51.600 tỷ đồng. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay của Coteccons.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu ký mới 31.000 tỷ đồng, trong đó lượng hợp đồng ký mới đến từ các đối tác hiện hữu (tức chiến thuật “repeat sales”) chiếm 76%.

Dự phòng gia tăng, hệ số nợ cao

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Coteccons đạt 31.178 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm tài chính. Cơ cấu tài sản có điểm nổi bật là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn (50,7%), đạt 15.837 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với đầu năm tài chính.

Trong khi đó, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi lại tăng thêm 25 tỷ đồng, lên mức 1.341 tỷ đồng. Đây là diễn biến có phần trái ngược với tuyên bố trước đó của lãnh đạo Coteccons tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 rằng năm nay công ty sẽ không trích lập dự phòng.

Cùng với các khoản phải thu, hàng tồn kho trong 3 tháng qua cũng tăng thêm 15%, lên 6.890 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản.

Những điều này cho thấy Coteccons đang mở rộng danh mục dự án thi công, song cũng làm gia tăng nhu cầu về vốn. Trong vòng 1 quý, nợ phải trả của công ty đã tăng thêm 5,6%, lên 21.917 tỷ đồng, tuyệt đại đa số là nợ ngắn hạn. Trong đó, nợ vay tăng 27%, đạt 3.801 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu 9.260 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,36 lần, mức không hề thấp.

Mới đây, trung tuần tháng 10/2025, Coteccons đã thông qua kế hoạch phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, thời gian dự kiến trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và lãi suất cố định 9%/năm.

Nhìn vào bối cảnh nói trên, không khó để nhận ra được động lực thúc đẩy Coteccons gia tăng vay mượn. Nhìn sâu hơn vào dòng tiền, dòng tiền kinh doanh quý I âm 838 tỷ đồng, do tăng các khoản phải thu (-450 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (-913 tỷ đồng).

Với việc theo đuổi tăng chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác, khiến dòng tiền đầu tư âm 1.080 tỷ đồng, Coteccons buộc phải tăng vay mượn để bù đắp. Dòng tiền vay/trả trong quý đạt 2.525 tỷ đồng/1.711 tỷ đồng, lần lượt tăng 2 lần và 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Điều cơ bản tốt là Coteccons vẫn duy trì được lượng tiền "khổng lồ", đứng hàng đầu ngành xây dựng hiện nay. Tiền mặt và tiền gửi đến cuối quý I năm tài chính 2026 đạt 4.442 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm, chiếm 14,2% tổng tài sản. Điều này giúp công ty chắc chân trong việc nhận thầu, giữ vững và cải thiện các chỉ số tài chính trong thời gian tới.