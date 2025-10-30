Ẩn số lợi nhuận của Nam Long

Nam Long (HoSE: NLG) có 9 tháng kinh doanh khá thành công khi doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhưng so với mục tiêu đề ra, công ty mới đi được nửa đoạn đường. Liệu trong quý IV, Nam Long có thể “bùng nổ”?

Ấn tượng mức tăng trưởng bằng lần

Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và 9 tháng năm 2025 với những chỉ số khá ấn tượng.

Cụ thể, trong quý III/2025, doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi gộp đạt 827 tỷ đồng, tăng gấp 6,4 lần. Khấu trừ chi phí, Nam Long có lãi trước thuế 329 tỷ đồng, đảo ngược so với khoản lỗ 39 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận đạt 234 tỷ đồng, riêng phần thuộc về công ty mẹ là 146 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.941 tỷ đồng, tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng mạnh chủ yếu nhờ bàn giao các dự án Akari (967 tỷ đồng), Cần Thơ II Central Lake (1.529 tỷ) và Southgate (983 tỷ đồng).

Nhờ doanh thu tăng mạnh, lãi gộp cũng tăng gấp 4,5 lần, đạt 1.572 tỷ đồng. Tương ứng, biên lãi gộp đạt 39,8%, gần như đi ngang so với cùng kỳ.

Với việc có thêm 121 tỷ đồng doanh thu tài chính và 32 tỷ đồng lợi nhuận khác, Nam Long kết lại 9 tháng với khoản lãi trước thuế 621 tỷ đồng, tăng 6,7 lần và lãi sau thuế 441 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm trước. Riêng lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ là 353 tỷ đồng, tăng 23 lần.

Mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng rất mạnh, nhưng so với kế hoạch năm gồm doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lãi sau thuế 799 tỷ đồng, lãi sau thuế của công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, Nam Long mới chỉ hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu, 51% kế hoạch lãi sau thuế và 50% kế hoạch lãi sau thuế thuộc về công ty mẹ.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu doanh số (presales) tới 14.645 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2024. Kế hoạch kinh doanh tập trung vào đẩy mạnh kinh doanh và bàn giao tại các dự án hiện hữu như Akari City, Waterpoint, Izumi City, EHomeS Cần Thơ, EHome Southgate và Cần Thơ II Central Lake.

Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tung ra hơn 2.000 sản phẩm mới tại các phân khu trọng điểm. Tuy nhiên, cho đến hết 9 tháng, doanh số của công ty chỉ đạt 5.000 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước, cho thấy tình hình bán hàng không thực sự thuận lợi.

Ẩn số quý IV

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng, Nam Long chỉ còn trông đợi vào quý IV - được xem là mùa bán hàng tốt nhất trong năm.

Dù khá khó khăn, song kỳ vọng dùng quý IV "cân" cả 9 tháng không phải không có cơ sở. Vào các năm 2021 và 2024, Nam Long đã từng khiến nhà đầu tư bất ngờ với màn bứt tốc trong quý IV, cứu vãn kết quả kinh doanh cả năm.

Như quý IV/2024, doanh thu đột biến tới 6.368 tỷ đồng, trong khi 3 quý trước đó chỉ loanh quanh 200-300 tỷ đồng. Đây cũng là kết quả quý tốt nhất lịch sử của công ty.

Quý IV năm 2025, Nam Long được nhìn nhận có khả năng "làm nên chuyện" khi những giỏ hàng mới sẽ được tung ra, giúp gia tăng doanh số. Nền tảng của doanh thu là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn vẫn đang ghi nhận giá trị khá lớn, đạt 2.447 tỷ đồng.

Còn về lợi nhuận, thương vụ bán 15% dự án Izumi cuối tháng 7/2025 vẫn chưa được ghi nhận trong kết quả kinh doanh quý III. Như vậy, quý IV/2025 khả năng sẽ có đột biến về lợi nhuận, giúp công ty tiến gần hơn với mục tiêu đề ra.

Không phải ngẫu nhiên khi ngày 29/10, cổ phiếu NLG tăng rất mạnh. Ngay từ đầu phiên sáng, mã này đã bứt phá và giữ vững đà tăng cho tới khi đóng cửa. Kết phiên, cổ phiếu NLG tăng 4,91%, đạt 38.450 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong ngày. Khối lượng giao dịch vượt 3,9 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 148 tỷ đồng, đưa vốn hóa Nam Long lên hơn 18.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại đã mua ròng hơn 714.000 cổ phiếu NLG trong phiên, với giá trị 27 tỷ đồng. Thời gian qua, NLG cũng là một trong những mã được khối ngoại ưu tiên giải ngân.

Diễn biến giá cổ phiếu NLG từ đầu năm đến nay. Nguồn: VPS

Băn khoăn dòng tiền

Báo cáo 9 tháng của Nam Long nhìn chung khá đẹp, ngoại trừ việc dòng tiền kinh doanh âm nặng (-1.244 tỷ đồng). Nguyên do là công ty phải thanh toán các nghĩa vụ khá lớn, gia tăng khoản phải thu và đóng thuế thu nhập rất cao.

Trên bảng tài sản, có thể thấy rõ sự suy giảm của các khoản phải trả so với đầu năm, như: phải trả người bán ngắn hạn giảm 546 tỷ đồng, người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 576 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm 156 tỷ đồng…

Do sự suy giảm này, tổng tài sản của Nam Long tại ngày 30/9/2025 giảm 6,3% so với đầu năm, đạt 28.387 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho, đạt 17.851 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang như: Izumi (8.711 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.586 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 2 (3.432 tỷ đồng), Cần Thơ II Central Lake (988 tỷ đồng), Ehome PG Hải Phòng (365 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, điều đáng kể là Nam Long vẫn duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi rất lớn, lên tới 3.871 tỷ đồng, chiếm 13,6% tổng tài sản. Điều này phần nào giúp tình trạng âm dòng tiền kinh doanh không trở nên nghiêm trọng, dù cho trong 9 tháng, dòng tiền vay - trả của công ty đã tăng thêm so với cùng kỳ, đạt 2.987 tỷ đồng/2.965 tỷ đồng, lần lượt tăng 4,6% và 25,5%.

Tổng nợ phải trả của Nam Long tại ngày 30/9/2025 là 14.020 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 6.992 tỷ đồng, tăng 0,4%. Với vốn chủ sở hữu dày dặn, đạt 14.367 tỷ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 0,97 lần.

Hiện, Nam Long đang triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: hơn 100 triệu cổ phiếu giá 25.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động trên 2.500 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được phân bổ cho 3 mục tiêu chính gồm: 1.597 tỷ đồng đầu tư các dự án do công ty và đơn vị liên kết phát triển, 640 tỷ đồng dùng để trả nợ vay và 266 tỷ đồng bổ sung vốn cho các đơn vị chủ lực trong hệ sinh thái Nam Long.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 20/10/2025 đến ngày 17/11/2025. Nếu hoàn thành được việc tăng vốn này, Nam Long có thể gác nỗi lo âm dòng tiền, mạnh tay hơn trong việc đầu tư để đón chu kỳ mới.