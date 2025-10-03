Các mô hình AI của Trung Quốc bị chính phủ Mỹ coi là mối đe dọa an ninh

Đánh giá này đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ đánh giá toàn diện năng lực của DeepSeek so với các mô hình hàng đầu.

Một báo cáo mới từ chính phủ Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, cho rằng chúng tụt hậu so với các đối thủ Mỹ về hiệu suất, chi phí, bảo mật và cả mức độ áp dụng, bất chấp sự phổ biến ngày càng tăng trên toàn cầu.

Báo cáo do Trung tâm Tiêu chuẩn và Đổi mới AI (CAISI) thuộc Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) và Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm thứ Ba, đã mô tả các mô hình Trung Quốc là "AI đối thủ". Các nhà phân tích Mỹ đặc biệt chỉ ra những rủi ro đối với người tiêu dùng, nhà phát triển AI và an ninh quốc gia Mỹ từ các mô hình như DeepSeek do thiếu sót về bảo mật và yếu tố kiểm duyệt.

Động thái này diễn ra sau khi Kế hoạch Hành động AI của Tổng thống Donald Trump, công bố vào tháng 7 vừa qua, đã yêu cầu đánh giá năng lực của các mô hình tiên tiến của Trung Quốc và mức độ phù hợp của chúng với các quan điểm chính trị nhà nước.

DeepSeek, công ty AI nổi bật nhất của Trung Quốc, đã trở thành tâm điểm chỉ trích tại Mỹ, nơi họ bị cáo buộc đánh cắp dữ liệu người dùng và khuếch đại các quan điểm tuyên truyền của nhà nước Trung Quốc.

Báo cáo của CAISI đánh dấu lần đầu tiên chính phủ Mỹ tiến hành một đánh giá toàn diện về năng lực và mức độ phổ biến của DeepSeek khi so sánh với các mô hình hàng đầu của Mỹ như GPT-5 của OpenAI.

Theo báo cáo, các mô hình của DeepSeek đạt điểm thấp hơn so với các mô hình Mỹ trên gần như toàn bộ 19 tiêu chuẩn đánh giá công khai và nội bộ. Nghiêm trọng hơn, chúng được phát hiện dễ bị lợi dụng cho các hoạt động tấn công mạng. Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Howard Lutnick, nhận định trên mạng xã hội rằng: "Báo cáo đã làm rõ: DeepSeek tụt hậu khá xa, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm và an ninh mạng".

Ông Lutnick nhấn mạnh những điểm yếu này không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Chúng cho thấy "việc dựa vào AI nước ngoài là nguy hiểm và thiển cận".

Lợi thế chi phí và tăng trưởng toàn cầu

Báo cáo cho thấy kể từ tháng 1, lượt tải xuống Qwen của Alibaba trên nền tảng dành cho nhà phát triển Hugging Face đã tăng 135 phần trăm. Ảnh: Shutterstock Images.

Mặc dù thua kém về hiệu suất và bảo mật, các mô hình của Trung Quốc vẫn đang giúp nước này bắt kịp Mỹ trong cuộc đua áp dụng AI toàn cầu.

Báo cáo chỉ ra rằng lượt tải xuống các mô hình DeepSeek trên nền tảng phát triển Hugging Face đã tăng gần 1.000% kể từ đầu năm. Mô hình Qwen của Alibaba Cloud cũng tăng 135%.

Điều đáng chú ý là số lượng mô hình phái sinh được xây dựng dựa trên Qwen và chia sẻ trên Hugging Face đã vượt quá tổng số các mô hình phái sinh từ Google, Meta, Microsoft và OpenAI cộng lại, cho thấy mức độ chấp nhận và tùy biến cao trong cộng đồng nhà phát triển.

Hơn nữa, DeepSeek đã phát hành các phiên bản mới hơn trong những tuần gần đây, cắt giảm chi phí API hơn 50% trong khi vẫn duy trì hiệu suất.

Tóm lại, trong khi Mỹ vẫn giữ ưu thế về hiệu suất và an ninh, Trung Quốc đang tận dụng chiến lược mô hình open-weight và chi phí linh hoạt để thúc đẩy sự lan tỏa và tùy biến của AI Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu, đặt ra một cuộc cạnh tranh phức tạp mà Mỹ gọi là mối nguy "AI đối thủ".

Theo SCMP