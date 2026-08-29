Drone tàng hình GJ-21 lộ diện khi tàu sân bay drone Type 076 của Trung Quốc sắp triển khai

Drone tàng hình GJ-21 xuất hiện trong các chuyến bay thử khi tàu Type 076 Sichuan hơn 40.000 tấn của Trung Quốc bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối.

Các đoạn video trên mạng xã hội cho thấy một drone chiến đấu hải quân GJ-21 bay thử tại tỉnh Liêu Ninh, trong bối cảnh tàu đổ bộ tấn công Type 076 được trang bị máy phóng điện từ đang bước vào giai đoạn thử nghiệm trên biển cuối cùng.

Máy bay không người lái tấn công tàng hình cỡ lớn GJ-21 của Trung Quốc được phát hiện trong các chuyến bay thử trong tháng này, khi tàu đổ bộ tấn công Type 076 đầu tiên của nước này – chiến hạm được thiết kế để triển khai loại drone này – tiến hành các cuộc thử nghiệm trên biển ở giai đoạn cuối.

GJ-21 là biến thể hải quân của drone tấn công tàng hình GJ-11. Mẫu máy bay này lần đầu xuất hiện công khai tại lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái và kể từ đó chỉ xuất hiện rất ít trước công chúng.

Đoạn video dựng bằng máy tính do đài truyền hình nhà nước CCTV phát sóng hồi tháng 7 cho thấy cách GJ-21 có thể được phóng từ Type 076 Sichuan (Tứ Xuyên), tàu đổ bộ tấn công tiên tiến nhất của Trung Quốc và cũng được xem là tàu sân bay drone đầu tiên trên thế giới.

Một bài đăng trên mạng xã hội Trung Quốc hôm thứ Năm cho thấy GJ-21 bay phía trên một trạm dịch vụ đường cao tốc tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, miền đông bắc Trung Quốc.

Một bài đăng khác, đăng ngày 19/8, cũng cho thấy GJ-21 bay phía trên cùng khu vực dịch vụ này nhưng từ một hướng khác.

South China Morning Post đã xác định vị trí địa lý của hai đoạn video và cho rằng chúng có vẻ ghi lại các chuyến bay thử của GJ-21. Tuy nhiên, chưa rõ các chuyến bay được thực hiện vào thời điểm nào.

Một đoạn video thứ ba được đăng trực tuyến hôm thứ Năm cũng cho thấy drone này bay ở một góc khác so với đoạn video đầu tiên.

Type 076 bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối

Trong chương trình phát sóng hồi tháng 7, CCTV dẫn lời một chuyên gia cho biết tàu sân bay drone Sichuan có lượng giãn nước khoảng 40.000 tấn đã bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Hải quân Trung Quốc được kỳ vọng tiếp nhận chiến hạm này vào cuối năm nay.

Trong một số hình ảnh khác do CCTV công bố, Sichuan được nhìn thấy với các vạch đánh dấu trên boong và triển khai thiết bị nghi là mồi nhử. Đầu tháng này, CCTV tiếp tục phát sóng hình ảnh cho thấy con tàu sử dụng hệ thống phóng máy bay điện từ để phóng một phương tiện thử nghiệm màu đỏ.

Là tàu đổ bộ tấn công duy nhất trên thế giới được trang bị hệ thống máy phóng điện từ, Sichuan được kỳ vọng có thể triển khai cả máy bay cánh cố định có người lái và không người lái, trong đó có GJ-21, cùng với trực thăng.

Cũng trong ngày thứ Năm, hình ảnh vệ tinh do tài khoản X có tên MT Anderson chia sẻ dường như cho thấy Sichuan hoạt động cùng hai tàu khu trục Type 052 và ba tàu hộ vệ Type 054. Hình ảnh được cho là chụp ngày 25/8, ngay ngoài căn cứ hải quân Thanh Đảo, nơi đặt Bộ Tư lệnh Hải quân Chiến khu Bắc của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Hình ảnh chưa được South China Morning Post xác minh độc lập cũng cho thấy Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, đang neo tại cầu cảng. Chưa rõ những chiến hạm này có tham gia các cuộc thử nghiệm cùng Sichuan hay không.

Theo SCMP