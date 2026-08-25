Hãng bia hơn 100 tuổi ở Hà Nội phát tin vui, cổ đông chuẩn bị nhận khoản tiền lớn

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) sắp dành 658 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 10 tới đây.

HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - Mã: BHN) vừa quyết định chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 và năm 2025 với tổng tỷ lệ 28,4%.

Cụ thể, Habeco dự kiến trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13,2% (1 cổ phiếu nhận 1.320 đồng) và cổ tức năm 2025 ở mức 15,2% (1 cổ phiếu nhận 1.520 đồng).

Với 231,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền doanh nghiệp cần chi trả lên tới 658 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 16/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 15/9. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10.

Theo báo cáo thường niên của Habeco, Bộ Công Thương hiện sở hữu hơn 36,7% vốn tại đây, dự kiến thu về hơn 240 tỷ đồng. Trong đó, Carlsberg Breweries A/S sở hữu hơn 17,3% vốn, sẽ bỏ túi hơn 110 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông Habeco tính đến cuối tháng 3/2026. Nguồn: Báo cáo thường niên Habeco.

Về lịch sử thành lập, Habeco tiền thân là nhà máy Bia Hommel được người Pháp xây dựng từ năm 1890. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bia, rượu, nước giải khát. Thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp hiện tại chủ yếu tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Quý II/2026, Habeco ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.835 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 240 tỷ đồng, cao hơn 51% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, kết quả này được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết thuận lợi, cùng các chiến lược phát triển thị trường và đẩy mạnh bán hàng. Qua đó, doanh thu và lợi nhuận gộp cùng cải thiện, giúp lợi nhuận sau thuế tăng trưởng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Habeco tăng 25% lên 4.764 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 74% lên 311 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Habeco đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 7.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 234 tỷ đồng. Như vậy, sau hai quý, công ty vượt xa 33% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Chốt phiên 25/8, BHN đóng cửa ở mức 30.250 đồng/cổ phiếu, tương đương với mức vốn hoá 7.011 tỷ đồng.