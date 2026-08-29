Trung Quốc công bố hình ảnh hé lộ sức tàn phá khủng khiếp của lũ bùn đá ở Tây Tạng

Hình ảnh vệ tinh trước và sau thiên tai vừa được Trung Quốc công bố cho thấy toàn bộ cửa khẩu Gyirong ở thành phố Shigatse, Tây Tạng biến mất dưới lớp bùn đất và đá sau thảm họa lũ bùn đá xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal.

Theo Tây Tạng Nhật báo, trận lũ bùn đá hôm 26/8 đã khiến địa hình khu vực cửa khẩu Gyirong thay đổi rõ rệt. Tờ báo đã sử dụng hình ảnh chụp từ vệ tinh để so sánh trước và sau thảm họa, qua đó cho thấy mức độ tàn phá khủng khiếp cũng như những khó khăn mà lực lượng cứu hộ đang phải đối mặt.

Bộ Tài nguyên Trung Quốc cũng công bố hình ảnh 3D khu vực bị ảnh hưởng, cho phép so sánh trực quan địa hình trước và sau trận lũ bùn đá.

Các kiến trúc ở cửa khẩu Gyirong hoàn toàn biến mất sau cơn lũ bùn đá. Ảnh: Singtao.

Cửa khẩu Gyirong gần như bị xóa sổ

Ông Lưu Mậu Lâm, Đội trưởng Phân đội 3 thuộc lực lượng cứu hộ Trung Quốc, cho biết tình hình tại hiện trường đặc biệt nghiêm trọng.

Những công trình nằm trong khu vực lũ bùn đá tràn qua về cơ bản đã bị san phẳng. Tại hiện trường gần như không còn nhận ra hình dạng của các tòa nhà. Mặt đất bị phủ kín bởi một lớp bùn và đá vụn rất dày, với phạm vi bồi lấp rộng và độ sâu lớn.

Cửa khẩu Gyirong với cây cầu Hữu nghị nối hai nước trước khi xảy ra thảm họa. Ảnh: Singtao.

Cơ sở hạ tầng tại cửa khẩu Gyirong bị phá hủy đặc biệt nghiêm trọng. Trong những hình ảnh được công bố, tòa nhà cửa khẩu chỉ còn trơ lại phần khung thép.

Đáng chú ý, hãng thông tấn Tân Hoa Xã cũng công bố hình ảnh vệ tinh chụp cửa khẩu Gyirong sau thảm họa ngày 26/8, đồng thời đối chiếu với hình ảnh chụp ngày 2/1/2026. Sự khác biệt thực sự gây sốc: các công trình vốn hiện diện dày đặc tại cửa khẩu đều đã biến mất dưới lớp bùn đất.

Tìm kiếm nạn nhân dưới lớp bùn. Ảnh: Nhật báo Tây Tạng.

Từ tòa nhà kiểm soát biên giới rất kiên cố, khu nhà ở của lực lượng hải quan, nhà dân cho tới bãi đỗ xe, hầu như đều bị lớp bùn dày phủ kín. Cầu Hữu nghị, cây cầu kết nối Trung Quốc và Nepal, cũng bị dòng lũ cuốn mất.

Điều này cho thấy sức tàn phá của trận lũ bùn đá vượt xa một trận lũ thông thường. Dòng bùn đá với khối lượng lớn, tốc độ cao đã cuốn theo đất đá và các vật thể lớn, xóa sổ hàng loạt công trình nằm trên đường đi.

Ảnh vệ tinh khu vực Hồ Yantsai ở Tây Tạng trước và sau thảm họa. Ảnh: Singtao.

Cứu hộ gặp nhiều khó khăn

Việc cửa khẩu nằm trong khu vực biên giới miền núi càng khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ trở nên phức tạp. Lớp bùn đá dày phủ lên mặt đất khiến việc xác định vị trí các công trình trước đây và tìm kiếm người mất tích gặp rất nhiều khó khăn. Những khu vực từng là nhà ở, bãi đỗ xe hay cơ sở hạ tầng cửa khẩu giờ gần như đã bị biến thành một vùng bùn đất rộng lớn.

Theo các hình ảnh trước và sau thiên tai, ranh giới giữa khu vực cửa khẩu và địa hình xung quanh gần như bị xóa nhòa.

Kiến trúc cửa khẩu còn sót lại. Ảnh: NBTT.

Thảm họa xảy ra đồng thời ở khu vực Nepal và Tây Tạng của Trung Quốc, gây thương vong lớn và làm hàng nghìn người mất tích.

Do địa hình hiểm trở, thời tiết và điều kiện hiện trường phức tạp, lực lượng cứu hộ hai nước đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống cũng như xác định mức độ thiệt hại.

Những hình ảnh vệ tinh mới được công bố không chỉ cung cấp cái nhìn rõ hơn về quy mô thảm họa, mà còn cho thấy vì sao công tác cứu hộ tại Gyirong đang đối mặt với một trong những điều kiện khó khăn nhất: cả một khu vực cửa khẩu rộng lớn đã bị bùn đá phủ lấp và thay đổi hoàn toàn địa hình.

Nhân viên cứu hộ sử dụng chó để tìm kiếm dấu vết nạn nhân trên bãi bùn đá. Ảnh: NBTT.

Theo Singtao.