Người dân Tehran giữa nỗi lo xung đột Mỹ-Iran: "Tôi không thể ngủ dù đã dùng thuốc"

“Tôi không muốn chiến tranh xảy ra, nhưng không thể tự lừa mình trước thực tế trên thực địa”, một cư dân ở thủ đô Iran nói.

Cư dân Tehran có tên Hamid chật vật tìm giấc ngủ mỗi đêm khi nỗi lo xung đột tái bùng phát ám ảnh thủ đô của Iran sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày với Israel vào năm ngoái.

“Tôi không ngủ ngon vào ban đêm dù đã uống thuốc”, Hamid nói, bày tỏ lo lắng cho “sức khỏe gia đình… các con và các cháu”.

Thành phố đã tỉnh giấc bởi những tiếng nổ trong đêm từ ngày 12 sang 13/6 năm ngoái khi Israel – kẻ thù không đội trời chung của Iran – phát động một chiến dịch quân sự chưa từng có.

Cuộc chiến bùng nổ đúng lúc Iran đang chuẩn bị cho một vòng đàm phán khác với Mỹ, quốc gia sau đó đã tham gia cùng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran.

Các cuộc không kích đã khiến Iran đáp trả bằng các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở Iran và hàng chục người ở Israel, theo AFP.

Hiện Iran đã nối lại đàm phán với Washington, trong đó Tehran khẳng định các cuộc thương lượng chỉ nên giới hạn ở vấn đề hạt nhân, trong khi phía Mỹ trước đó muốn đưa cả chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và việc nước này ủng hộ các nhóm vũ trang trong khu vực vào bàn thảo luận.

Dù vậy, kết quả ngoại giao vẫn còn bất định.

Hôm 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “những điều tồi tệ” sẽ xảy ra nếu Tehran không đạt được thỏa thuận trong vòng 10 ngày – thời hạn mà sau đó ông kéo dài lên 15 ngày.

Trong bầu không khí ấy, Hamid lo lắng cho các con và cháu của mình.

“Tôi đã sống trọn cuộc đời, nhưng chúng thì chưa có điều gì tốt đẹp; chúng không có niềm vui, không sự thoải mái, không giải trí và không bình yên”, ông nói. “Tôi muốn chúng ít nhất được trải nghiệm cuộc sống một chút. Nhưng tôi sợ chúng có thể không có cơ hội đó”.

Nhiều người khác cũng có chung nỗi lo.

Phụ nữ đi bộ trên một con phố chính ở Tehran hôm 21/2. Ảnh: AFP.

Hanieh, một nghệ nhân gốm ở Tehran, tin rằng chiến tranh sẽ xảy ra “trong vòng 10 ngày”. Người phụ nữ 31 tuổi này đã tích trữ một số nhu yếu phẩm tại nhà để chuẩn bị cho khả năng Mỹ tấn công quân sự sau khi tăng cường lực lượng trong khu vực.

“Tôi ngày càng sợ hãi vì mẹ tôi và tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến 12 ngày vừa qua”, bà nói. “Chúng tôi đã phải chuyển đến một thành phố khác”.

Mina Ahmadvand, 46 tuổi, cũng tin rằng một cuộc xung đột khác đang chờ phía trước.

“Tôi nghĩ ở giai đoạn này, chiến tranh giữa Iran với Mỹ cũng như Israel là điều không thể tránh khỏi và tôi đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng đó”, nữ kỹ thuật viên IT nói. “Tôi đã mua một chục hộp đồ ăn đóng hộp gồm cá ngừ và đậu, cùng với bánh quy, nước đóng chai và một số pin dự phòng, cùng những thứ khác”.

Người dân Iran đang áp dụng “những bài học rút ra từ cuộc chiến 12 ngày”, bà Hanieh nói, khi nhiều cửa sổ ở Tehran được dán băng keo chằng chịt.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã cảnh báo rằng bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ dẫn đến một “cuộc chiến khu vực”.

Tehran nhiều lần tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, giống như khi nước này tấn công một căn cứ Mỹ ở Qatar trong cuộc chiến 12 ngày.

Tình hình buộc người Iran phải theo dõi sát sao tin tức, đồng thời làm gia tăng lo âu về giá cả leo thang và đồng nội tệ lao dốc sau các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Hôm 21/2, đồng euro được giao dịch ở mức trên 1,9 triệu rial, trong khi đồng USD vượt mốc 1,6 triệu rial.

Với bà Hanieh, kể từ các cuộc biểu tình quy mô lớn và đợt gián đoạn liên lạc kéo dài gần ba tuần, cảm giác “cuộc sống bị treo lơ lửng” vẫn bao trùm.

Tuy nhiên, tại Tehran, các cửa hàng và văn phòng vẫn mở cửa, dù quán cà phê và nhà hàng phần lớn đóng cửa trong tháng Ramadan, bắt đầu từ thứ Năm tại Iran theo Hồi giáo dòng Shiite.

Trong khi đó, bà Ahmadvand đang chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. “Tôi không muốn chiến tranh xảy ra, nhưng không thể tự lừa mình trước thực tế trên mặt đất”, bà nói.

Theo SCMP, AFP