CEO Nvidia không dự lễ nhậm chức của ông Trump để thăm Châu Á vào dịp Tết Nguyên đán

“Người lãnh đạo không cần phải giỏi tất cả mọi thứ. Người lãnh đạo cần có lòng can đảm, can đảm nói, can đảm nói thật, can đảm nói đúng lúc và tìm người tài đặt đúng chỗ”- GS Augustine Hà Tôn Vinh chia sẻ.