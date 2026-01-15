Cận cảnh con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

Tuyến đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” tại Hà Nội đang dần lộ diện khi đoạn Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục, tổng vốn hơn 7.200 tỷ đồng, đã đủ điều kiện phân luồng giao thông sau gần một tháng thi công.