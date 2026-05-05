Đồ Sơn đón 300.000 lượt khách dịp lễ, các tổ hợp du lịch tích hợp gia tăng sức hút

Yến Linh
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 chứng kiến sự sôi động của du lịch Hải Phòng với khoảng 532.000 lượt khách, riêng Đồ Sơn đạt 300.000 lượt. Trong đó, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng thu hút tới 274.000 lượt khách, trở thành tâm điểm hút khách và cho thấy sức bật mạnh mẽ của mô hình du lịch tích hợp quy mô lớn.

Hệ sinh thái du lịch tích hợp tạo sức hút

Được quy hoạch trên diện tích hơn 480 ha, là dự án lấn biển, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng phát triển theo mô hình tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí đồng bộ, đa trải nghiệm. Hệ sinh thái sản phẩm tại đây được thiết kế nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách, từ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đến khám phá thiên nhiên.

Toàn cảnh Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí quy mô lớn tại Đồ Sơn, Hải Phòng

Nổi bật trong đó là Bãi biển Rồng cùng tổ hợp vui chơi biển quy mô lớn; Water Park (Công viên nước Thủy Tinh) với hệ thống trò chơi hiện đại; Dragon Mangrove Forest mang đến trải nghiệm sinh thái; Dragon Golf Links – sân golf tiêu chuẩn quốc tế; Dragon Ocean Lighting Park tạo điểm nhấn du lịch về đêm; cùng hệ thống lưu trú cao cấp, tiêu biểu là khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort, kết hợp chuỗi dịch vụ ẩm thực, hội nghị – sự kiện.

Việc phát triển đồng bộ các sản phẩm và tiện ích đã góp phần định vị Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng trở thành điểm đến du lịch tích hợp, cho phép du khách trải nghiệm đa dạng hoạt động trong cùng một hành trình.

Công viên nước Thủy Tinh tại Đồi Rồng thu hút đông đảo du khách với hệ thống trò chơi nước hiện đại trong dịp nghỉ lễ.

Chủ động chuẩn bị, nâng cao năng lực phục vụ

Chia sẻ về công tác đón khách dịp lễ, ông Nguyễn Minh Đức Lộc – Tổng quản lý khách sạn Dream Dragon Resort, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng – cho biết, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ sớm nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

“Chúng tôi tập trung rà soát, nâng cấp toàn bộ hệ thống hạ tầng từ lưu trú, nhà hàng, bãi biển đến các khu vui chơi giải trí; đồng thời tăng cường công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh – sạch – đẹp. Bên cạnh đó, việc bổ sung nhân sự, xây dựng kịch bản vận hành chi tiết cũng được triển khai nhằm đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ trong suốt kỳ nghỉ,” ông Lộc chia sẻ.

Khách sạn 5 sao Dream Dragon Resort cung cấp dịch vụ lưu trú cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Ngoài ra, công tác phân luồng giao thông nội khu, bố trí bãi đỗ xe, hệ thống chỉ dẫn và hỗ trợ khách hàng tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng cũng được tối ưu, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, góp phần nâng cao năng lực đón tiếp lượng khách lớn.

Làm mới sản phẩm, gia tăng trải nghiệm

Không chỉ chú trọng công tác vận hành, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng còn liên tục làm mới sản phẩm nhằm gia tăng sức hút điểm đến. Trong dịp lễ, khu du lịch triển khai chuỗi hoạt động quy mô lớn như lễ hội ẩm thực, chương trình nghệ thuật, các hoạt động giải trí biển và không gian check-in mới.

Chuỗi hoạt động lễ hội, nghệ thuật đặc sắc góp phần tạo không khí sôi động tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng dịp nghỉ lễ.

Ông Lộc cho biết thêm: “Chúng tôi định hướng phát triển các sản phẩm theo mô hình du lịch 4 mùa, liên tục nâng cấp và bổ sung trải nghiệm mới. Điều này giúp Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng không chỉ là điểm đến mùa hè mà còn là tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí – trải nghiệm hoạt động quanh năm.”

Không gian check-in đa sắc màu tại Đồi Rồng trở thành điểm nhấn hấp dẫn du khách dịp lễ 30/4 – 1/5.

Động lực tăng trưởng cho du lịch Hải Phòng

Việc Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng đón 274.000 lượt khách, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách đến Đồ Sơn, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các tổ hợp du lịch quy mô lớn trong việc dẫn dắt thị trường. Không chỉ góp phần gia tăng lượng khách, mô hình này còn kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu và tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngành dịch vụ liên quan.

Trong bối cảnh du lịch nội địa tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, các tổ hợp du lịch tích hợp, được đầu tư bài bản như Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng được đánh giá sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Đây cũng là xu hướng phát triển tất yếu, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm du lịch biển năng động của khu vực phía Bắc.

