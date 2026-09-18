Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra thế nào, đoàn tháp tùng có ai?

Chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/9, với tâm điểm là cuộc gặp thượng đỉnh song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 24/9 tại Washington D.C.

Tổng thống Trump sẽ tới căn cứ Không quân Andrews đón?

Theo các nguồn Mỹ và truyền thông quốc tế, ông Tập Cận Bình dự kiến tới Washington ngày 23/9, được Tổng thống Donald Trump đón tại căn cứ liên hợp Andrews, sau đó tiến hành chương trình chính tại Nhà Trắng ngày 24/9, bao gồm hội đàm thượng đỉnh và quốc yến. Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến rời Mỹ ngày 25/9 và không tham dự phiên tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Theo SCMP ngày 18/9 dẫn nguồn một quan chức Mỹ cho biết ông Trump sẽ đích thân ra Joint Base Andrews đón ông Tập khi chuyên cơ hạ cánh vào khoảng 16h ngày 23/9 giờ Washington. Ông Tập sẽ tiếp các quan chức ngoại giao Mỹ và gặp gỡ nội bộ đoàn đại biểu doanh nghiệp Trung Quốc tháp tùng.

Ngày 24/9, lễ đón chính thức cấp nhà nước diễn ra tại Nhà Trắng do Tổng thống Donald Trump chủ trì. Hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm chính thức tại Phòng Bầu Dục và các phiên họp mở rộng. Các chủ đề trọng tâm bao gồm: thuế quan thương mại, kiểm soát xuất khẩu bán dẫn/chip AI, vấn đề hợp tác công nghệ xe điện, và an ninh khu vực (biển Đông, eo biển Đài Loan).

Buổi tối, bữa tiệc Quốc yến (State Dinner) do Tổng thống Trump chủ trì tại Nhà Trắng để chiêu đãi đoàn Trung Quốc. Sự kiện này quy tụ các CEO hàng đầu của giới công nghệ và tài chính Mỹ như Jensen Huang (Nvidia), Elon Musk (Tesla/SpaceX), Sam Altman (OpenAI), Tim Cook (Apple) cùng dàn lãnh đạo các tập đoàn lớn của hai nước.

Ngày 25/9, ông Tập sẽ có cuộc gặp bàn tròn với giới lãnh đạo thương mại và các tổ chức hữu nghị Mỹ - Trung nhằm thúc đẩy đầu tư song phương. Sau đó ông kết thúc chuyến thăm và rời Washington D.C. về nước.

Cuộc hội đàm cấp cao Trung-Mỹ khi ông Trump thăm chính thức Trung Quốc hồi tháng 5/2026. Ảnh: Xinhua.

Thành phần đoàn gồm những ai?

Tuy hiện cả hai bên chưa chính thức công bố thành phần đoàn thăm chính thức, nhưng theo Bloomberg, ông Thái Kỳ, Chủ nhiệm Văn phòng trung ương được giao lập danh sách và căn cứ những quan chức đã xuất hiện trong thành phần đoàn cấp cao Trung Quốc tại cuộc gặp Tập Cận Bình – Donald Trump ở Bắc Kinh hồi tháng 5/2026, thành phần tháp tùng Chủ tịch Tập có thể gồm các ông: Thái Kỳ, Vương Nghị (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao), Hà Lập Phong (Phó Thủ tướng, phụ trách kinh tế), Vương Đào (Bộ trưởng Thương mại), Đổng Quân (Bộ trưởng Quốc phòng).

Tuy nhiên, theo Financial Times, không nên mặc định tất cả những người này chắc chắn sẽ cùng ông Tập sang Washington ngày 23/9. Đến ngày 18/9, các nguồn mới chỉ xác nhận chắc hơn về việc ông Hà Lập Phong đang dẫn đầu phần đàm phán kinh tế trước thượng đỉnh và ông Vương Nghị đang chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Các doanh nhân Trung Quốc nào được tháp tùng Chủ tịch Tập thăm Mỹ? Trong chuyến thăm Mỹ dự diễn ra từ 23-25/ 9/2026, danh sách chính thức các doanh nhân Trung Quốc tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn đang được Văn phòng Trung ương Đảng (do ông Thái Kỳ trực tiếp chỉ đạo) rà soát và kiểm duyệt vào phút chót.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao và báo chí quốc tế (như Bloomberg, South China Morning Post), một số tên tuổi lớn đang nằm trong danh sách cân nhắc hoặc chuẩn bị tháp tùng bao gồm: Ông Vương Truyền Phúc, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch hãng xe điện BYD. Việc ông có tên trong danh sách thu hút sự chú ý lớn nhất vì BYD hiện nằm trong "danh sách đen" của Bộ Quốc phòng Mỹ và xe điện Trung Quốc đang chịu mức thuế 100% tại Mỹ.

Dàn lãnh đạo các Tập đoàn & Ngân hàng Nhà nước: Gồm các CEO/Chủ tịch từ các tập đoàn năng lượng, viễn thông và các ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước; lãnh đạo các tập đoàn công nghệ & hạ tầng bao gồm các doanh nghiệp cung ứng linh kiện, công nghệ xanh và sản xuất đang có các thỏa thuận đàm phán thương mại tiềm năng với các đối tác Mỹ.

Sự có mặt của ông Vương Truyền Phúc, ông chủ hãng xe điện số 1 Trung Quốc BYD đang là tâm điểm của truyền thông. Ảnh: Sina.

Tiêu chí lựa chọn doanh nhân tháp tùng Chủ tịch Tập thăm Mỹ: Doanh nghiệp đang trong quá trình đàm phán hoặc chuẩn bị chốt các thương vụ kinh doanh lớn với phía Mỹ; thể hiện sự trung thành tuyệt đối với định hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc; có phong thái phù hợp, không làm ảnh hưởng hay "giật ánh hào quang" của nhà lãnh đạo tối cao.

Theo Reuters, đã có danh sách gồm 7 doanh nhân đang được cân nhắc, gồm: Vương Truyền Phúc, nhà sáng lập, Chủ tịch hãng xe điện số 1 Trung Quốc BYD; Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, không chỉ là hãng smartphone mà đang mở rộng mạnh sang ô tô điện; đại diện cấp cao của nhà sản xuất pin xe điện lớn CATL; lãnh đạo Gotion High-tech - nhà sản xuất pin; lãnh đạo Hisense- tập đoàn điện tử và thiết bị gia dụng; lãnh đạo Wanxiang Group - tập đoàn phụ tùng ô tô Trung Quốc đã có hoạt động lâu năm tại Mỹ; lãnh đạo Bank of China – ngân hàng quốc doanh có hoạt động quốc tế và hiện diện tại Mỹ.

Ngoài ra, SCMP ngày 17/9 cho biết đại diện Zhongji Innolight - doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất thiết bị thu phát quang tốc độ cao, đặc biệt quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu AI – cũng có thể được tham gia đoàn, dù công ty này lại đang đứng trước khả năng bị Mỹ hạn chế xuất khẩu.

Ông chủ BYD Vương Truyền Phúc – doanh nhân được quan tâm

Theo Bloomberg, các quan chức Trung Quốc đang xem xét đưa nhà sáng lập BYD Vương Truyền Phúc vào đoàn đại biểu doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình sang Mỹ. Nếu ông Vương Truyền Phúc góp mặt, động thái này có thể thu hút sự chú ý đặc biệt bởi Mỹ hiện áp mức thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, đóng chặt cánh cửa vào thị trường Mỹ của các hãng xe nước này.

Thêm vào đó, hồi tháng 6 năm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đưa BYD vào "danh sách đen" với cáo buộc công ty này có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc (PLA). Tuy nhiên, BYD đã kiên quyết bác bỏ các cáo buộc hỗ trợ quân đội.

Tuần trước, tờ SCMP cũng dẫn nguồn tin cho hay một số sếp lớn doanh nghiệp Trung Quốc nằm trong danh sách dự kiến tháp tùng hiện vẫn đang mòn mỏi chờ visa từ phía Mỹ. BYD, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đều từ chối đưa ra bình luận, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ không phản hồi email được gửi ngoài giờ làm việc.

Ông Ngô Tâm Bá, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Mỹ thuộc Đại học Phục Đán (cựu cố vấn Bộ Ngoại giao Trung Quốc), nhận định việc BYD xuất hiện trong danh sách tháp tùng ông Tập Cận Bình không có gì đáng kinh ngạc. Ông phân tích: "Nếu phía Mỹ bật đèn xanh, Trung Quốc sẽ rất sẵn lòng đầu tư vào ngành công nghiệp xe điện của Mỹ". Nếu các hãng xe Trung Quốc chốt được thỏa thuận với phía Mỹ, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với thị trường Mỹ, nơi xe Trung Quốc vốn đang phải đối mặt với bức tường rào cản khổng lồ.

Đáng chú ý, hồi đầu tháng 9, ông Trump từng úp mở rằng nếu các hãng xe Trung Quốc sẵn sàng sang Mỹ mở nhà máy và thuê công nhân Mỹ sản xuất xe điện, ông có thể cân nhắc mở cửa.

Sự có mặt của ông Vương Truyền Phúc có thể mở ra cánh cửa cho xe điện Trung Quốc vào thị trường Mỹ. Ảnh: Creaders.

Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông Trump phát biểu: "Chúng ta không cho phép xe của họ [xe Trung Quốc] vào Mỹ, và trước giờ chưa từng cho phép. Nhưng nếu bây giờ Trung Quốc muốn vào, mở xưởng sản xuất xe ngay tại đây, tôi sẽ chấp nhận". CEO Jim Farley của Ford hồi tháng 2 năm nay cũng từng thảo luận với Nhà Trắng về kịch bản cho phép các hãng xe Trung Quốc thành lập liên doanh với các nhà sản xuất nội địa Mỹ, nhưng ý tưởng này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

Hiện tại, BYD đã có một nhà máy sản xuất xe buýt điện đặt tại California. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin (đại diện cho bang Michigan — thủ phủ ngành ô tô Mỹ) đưa ra lời cảnh báo rằng chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình có thể trở thành một "bước ngoặt sinh tử". Bà nhấn mạnh nếu ông Trump lấy đây làm điều kiện đánh đổi cho một thỏa thuận đại quy mô hơn để mở cửa cho xe Trung Quốc, động thái này sẽ đe dọa trực tiếp đến 1,2 triệu việc làm liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp tới ngành ô tô tại Michigan, thậm chí giáng đòn đau vào toàn bộ năng lực sản xuất của nước Mỹ.

Theo Creaders, Reuters, SCMP